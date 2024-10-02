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Трофим и Зосима 2 октября: как не навлечь беду и сохранить здоровье

02 октября 2024, 00:00
Фото: istockphoto / GRZEGORZ KROL

Фото: istockphoto / GRZEGORZ KROL

2 октября — день памяти святых мучеников Трофима и Зосимы. Этот день насыщен народными приметами и традициями, которые передавались из поколения в поколение.
Это не только важный день в церковном календаре, но и время, когда наши предки обращали внимание на окружающий мир и его знаки.

Сегодня принято выполнять определённые ритуалы, которые, согласно поверьям, могут повлиять на судьбу. В материале «Радио 1» расскажем о главных народных приметах, традициях и советах, которые помогут вам правильно провести 2 октября и привлечь в свою жизнь только положительные изменения.



Трофим и Зосима — история и традиции

Праздник Трофима и Зосимы отмечается 2 октября, когда православная церковь чтит святых мучеников Трофима Синадского и Зосиму Киликийского. Трофим Синадский, стойкий мученик, призывал людей отвернуться от языческого безумия, и его непоколебимость привела к его казни, несмотря на все испытания.

Святой Зосима, стремясь избежать общения с язычниками, ушёл в пустыню. Однажды, столкнувшись с правителем Киликии, он удивил его тем, что дикие животные его слушаются. Но когда правитель узнал о христианской вере Зосимы, он приказал арестовать его. Мученик, обратившись к Богу, вызвал огромного льва. Правитель испугался и приказал отпустить Зосиму. В тот же миг святой умер.

На Руси в этот день праздновали пчелиный праздник и пчелиную девятину. В течение девяти дней после Зосимы готовились к зиме, ели мёд и запивали его тёплой водой. Также проводились Трофимовы вечерки, где молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам.

Что можно делать 2 октября

Трофимовы вечерки

Молодёжные события, где девушки выбирают женихов, а молодые ребята будущих жён. Кроме того, на народных гуляниях устраивали танцы, игры, хороводы и другие развлечения.

Медовые праздники

В этот день существовала традиция начинать каждое утро с ложки мёда. Это было связано с праздником пчеловодов, известным как «Пчелиная девятина». Во время этого праздника пасечники готовились к зиме и ухаживали за ульями. Считалось, что мёд в этот день обладает особой пользой для здоровья. Пчёлы почитаются за воск, из которого делают церковные свечи, символизирующие свет и надежду в тёмные времена.

Сладкий стол

На Руси в этот день устраивали сладкий стол. Хозяйки пекли печенье, калачи и оладьи, а затем угощали мёдом своих родных и соседей. Люди верили, что если провести зиму за таким столом, то она будет более приятной и сладкой.

Фото: istockphoto / Shaiith

Что нельзя делать 2 октября

В день Трофима и Зосимы существуют определённые запреты и традиции, которые следует соблюдать.

Ссориться и ругаться,

Старайтесь быть терпимыми и понимающими к другим людям, избегая конфликтов. Если вы чувствуете, что ситуация накаляется, лучше уйти от конфликта и поговорить позже, когда эмоции утихнут. Считалось, что ссоры в этот день могут привести к болезням.

Отправляться на рыбалку

Считается, что темные силы могут навредить рыбакам и навлечь на них беду.

Уборка в дома

В этот день не стоит наводить порядок и чистоту в доме, иначе можно вымести удачу и благополучие.

Жадничать

Святые Трофим и Зосима были щедрыми людьми, поэтому стоит брать с них пример

Фото: istockphoto / Vlad Dmytrenko

Народные приметы:

  • если пчёлы заделывают вход в улей, то зима будет холодной;
  • если дует южный ветер, значит стоит ожидать хороший урожай озимых культур;
  • если листья осины падают вверх лицом, значит зима будет морозной;
  • если стоит тёплая погода и туман, оставшаяся осень будет благоприятной;
  • если гремит гром, зимой снега не будет;
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Володин о фиктивных браках с мигрантами: Не надо вводить наших бабушек в блуд
Спикер ГД Володин призвал «не вводить бабушек в блуд» с мигрантами
01 октября 2024, 23:00

Фото: сайт Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов противодействовать вовлечению пенсионерок РФ в незаконные схемы по фиктивным бракам с мигрантами. «Не вводить бабушек в блуд» призвал спикер ГД в ходе пленарного заседания 1 октября.
«Наших бабушек не надо вводить в этот блуд» — сказал Володин, комментируя фиктивные браки пенсионерок с иностранцами.

Володин также привел статистику, согласно которой с 2001 года в России заключили более 4300 фиктивных браков с иностранцами для получения миграционного статуса.

Депутаты Госдумы приняли поправки к законопроекту о правовом положении иностранцев в России. Поправки также касаются продления для иностранцев нахождения в браке с гражданами России для получения регистрации.

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#брак
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В Подмосковье стартует модернизация очистных сооружений малых населённых пунктов
01 октября 2024, 22:58

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области приступают к модернизации очистных сооружений в малых населённых пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
На фоне роста интереса к загородной жизни всё больше людей выбирают сёла и деревни основным местом жительства. Для комфорта и экологической безопасности жителей там необходимо строить и модернизировать очистные сооружения. Министерство инициировало пилотный проект модернизации малых канализационных очистных сооружений. Он будет реализован в 2025-2028 годы. В Минстрой направлена заявка о включении 33 объектов в новый федеральный проект «Вода России».
«Работы в рамках пилотного проекта будут включать установку блочно-модульных КОС и подведение коммуникаций. Проект станет основой для дальнейших планов модернизации и строительства подобных объектов на всей территории Московской области», – пояснил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
В рамках первого этапа проекта обследовано 135 малых КОС. Сейчас идёт подготовка к работам на 17 объектах.

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#антон велиховский
#подмосковье
#московская область
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Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября
Похороны Добрынина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября
01 октября 2024, 22:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Композитора Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Похороны народного артиста пройдут в пятницу, 4 октября.
«Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября», — цитирует источник в окружении Добрынина РИА Новости.

Народный артист России певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался от третьего инсульта в возрасте 78 лет 1 октября 2024 года в одной из московских клиник, куда попал в тяжелом состоянии в конце сентября.

Глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким артиста выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что память о Вячеславе Добрынине останется навсегда.

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#похороны
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В социальных учреждениях Котельников заработали системы отопления
01 октября 2024, 21:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В социальных учреждениях Котельников запустили системы отопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Отопительный период в Котельниках на объектах социальной сферы начат по графику – с 30 сентября. Ресурсоснабжающие организации муниципалитета закончат регулировку гидравлического и теплового режимов за семь дней со дня начала отопительного периода», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие «Котельники» – единственная теплоснабжающая организация округа. Она подаёт тепло на 230 объектов теплопотребления. Среди них 160 жилых домов, 38 зданий социальной сферы и 33 прочих потребителя.

Ранее министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов объявил, что с 1 по 3 октября теплом будут обеспечены все в социально значимые объекты Подмосковья. Следующим этапом станет переход к подаче тепла в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.

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В Одессе снесут еще 19 памятников Пушкину, Горькому, Высоцкому и Малиновскому
Посольство: Киев потратит итальянские 45 млн евро на снос памятников в Одессе
01 октября 2024, 21:13

Фото: istockphoto/Radist

Выделенные Италией на восстановление архитектуры Одессы 45 млн евро Украина потратит на снос памятников. Об этом заявило 1 октября посольство России в Риме в официальном телеграм-канале.
«Посоветовали итальянским властям обратить внимание на повальный демонтаж памятников, в том числе и основательницы города Екатерины II в 2022 году, что нашло дальнейшее воплощение в недавних условиях муниципальных властей Одессы»

Сообщается, что в ближайшее время в Одессе снесут еще 19 памятников, среди которых памятники Горькому, Пушкину, Высоцкому и маршалу Малиновскому, который освободил свой город от фашистов.
«Очевидно, что и в этот раз, как и все приходят на Украину многомиллионные и многомиллиардные вливания, эти деньги пойдут не на созидание, а на разрушение, на снос памятников деятелей мировой культуры и истории», — сообщает посольство РФ в Италии.

Дипломаты отмечают, что украинские власти пригласили итальянцев посетить Одессу, поэтому итальянской стороне стоит обратить внимание на то, киевский режим борется со своим культурным и историческим наследием.

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Проверка готовности системы оповещения в Подмосковье стартует 2 октября в 10:30
01 октября 2024, 21:00

Фото: iStock / Khosrork

В Московской области 2 октября проведут комплексную проверку готовности региональной системы оповещения населения. Об этом напомнили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В ведомстве рассказали, что будет происходить во время проверки.

С 10:30 до полудня в режиме непрерывного звукового вещания будут включены электросирены. А в 10:43 по телевидению и радио передадут речевое сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».
«Эти мероприятия позволят проверить работоспособность средств оповещения, оценить готовность специалистов, ответственных за запуск системы», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Там попросили жителей сохранять спокойствие и сообщить родным и знакомым информацию о предстоящей проверке.

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#подмосковье
#московская область
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Психолог Александрина дала простое объяснение привычке детей тянуть всё в рот
Психолог Александрина объяснила привычку детей пробовать на вкус любопытством
01 октября 2024, 20:51

Фото: iStock/RobHainer

Детский психолог Алена Александрина заявила, что стремление маленьких детей тянуть всё в рот объясняется их любопытством.
В возрасте 2-3 лет такая привычка у ребёнка абсолютно нормальна, считает специалист.

«Дети познают мир через ощущения, а рот — один из самых чувствительных органов. Рот — это маленький исследовательский центр, где ребёнок получает информацию о мире. Через него он знакомится с формой, текстурой и вкусом предметов. Первое время дети испытывают потребность сосать материнскую грудь, что связано с их потребностью в безопасности и комфорте, еде», — пояснила в беседе с NEWS.ru Александрина.

Она добавила, что подобные привычки временны. Они проходят с возрастом по мере того, как ребенок развивает более сложные способы познания мира, поэтому переживать лишний раз по этому поводу родителям не стоит, резюмировала психолог.

Ранее психолог консультативной службы по работе с детьми Майя Голубева заявила, что дети-вундеркинды способны раньше других запоминать большие объёмы информации, учиться читать, сочинять музыку и проявлять иные таланты.

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#психолог
#дети
#ребёнок
#мир
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Котельную «Восточная» в Электростали ждёт капремонт
01 октября 2024, 20:48

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В городском округе Электросталь ищут подрядчика для капитального ремонта котельной «Восточная». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капремонту и переводу на дизельное топливо котельной «Восточная» в Электростали. Работы завершат в 2026 году», – сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.
Согласно объявлению в Единой информационной системе в сфере закупок, начальная цена контракта превышает 50 млн рублей. Заявки принимаются до 17 октября.

Котельная была построена 1973 году, а в 2020-2021 годах её модернизировали.

В декабре прошлого года жители Электростали жаловались на низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках. Как выяснилось, причиной стала нестабильная работа котельной «Восточная», принадлежавшая АО «ВКС». В мае объект передали из частной собственности городскому округу.

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#московская область
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В подольском микрорайоне Шепчинки полностью обновили котельную
01 октября 2024, 20:37

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В микрорайоне Шепчинки городского округа Подольск после реконструкции ввели в эксплуатацию котельную. При этом её мощность увеличилась в пять раз, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Полностью запустили реконструированную котельную на улице Победы. Заменили циркуляционные насосы, горелки и газоходы, системы химической и деаэрационной подготовки воды, безопасности и управления. Не забыли и о котлах, мощность которых увеличили в пять раз», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
По его словам, началась подача отопления на социальные объекты, которые обслуживает котельная. Теплом уже обеспечили около 80% школ и детсадов городского округа. Следующие на очереди – многоквартирные дома.

Ранее котельная обеспечивала теплом 52 многоквартирных дома и пять социальных объектов. В январе этого года в котельной произошло несколько сбоев. Дома, школы и больницы временно переключили на новую котельную.

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