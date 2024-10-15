День матери 2024: когда отмечается и что подарить

Фото: iStock/goodmoments
День матери — довольно молодой, но при этом добрый и важный праздник, посвященный всем мамам. В России его начали отмечать с 1998 года. В этот день взрослые и дети благодарят своего самого родного человека за поддержку, любовь и преданность.
История и традиции праздника, а также варианты подарков для мамы — в материале «Радио 1».
День матери — это международный праздник, который отмечается во многих странах мира. Его история уходит корнями в глубокую древность, но как самостоятельный праздник он начал формироваться в XIX веке. В разных культурах и странах существуют свои традиции и обычаи, связанные с этим днем.
К примеру, культ матери существовал еще в Древней Греции. С наступлением марта там начинали проводить разнообразные мистерии в честь Реи, прародительницы богов. А в Британии четвертое воскресенье Великого поста считалось «материнским» и посвящалось всем мамам.
В США одна из первых предложила отмечать этот праздник Джулия Уорд Хоув в 1872 году, но тогда ее идея не получила поддержки. А вот инициатива Анны Джарвис в 1907 году нашла отклик, и первым штатом, где отметили День матери, стала Вирджиния в 1910 году. Спустя 4 года по решению президента США Вудро Вильсона этот праздник стал национальным.
В России первая попытка учредить День матери была предпринята в 1915 году, но этот день не закрепился в народном календаре. Позже, уже в СССР, учительница Эльмира Гусейнова выступила с инициативой создания этого праздника, и 30 октября 1988 года он был проведен в одной из бакинских школ.
В 1990-х годах к идее создания Дня матери вернулись вновь. С подобной инициативой выступали депутаты Госдумы, праздник отмечали на региональном уровне в Якутии. И в 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении общенационального праздника, который призван напомнить о важной роли матери в жизни каждого человека.
В этот день принято поздравлять всех матерей и делиться с ними любовью и благодарностью за все, что они делали.
В разных странах мира День матери отмечают по-разному, и у этого праздника могут быть разные причины и история. Он может быть связан с религиозными, историческими или культурными событиями и явлениями. Поэтому в разных уголках света этот праздник может отличаться по масштабам и дате проведения.
Так, в Боливии этот праздник напоминает об историческом событии — битве при Ла-Корунье 27 мая 1812 года, когда женщины защищали детей и боролись за независимость страны.
В большинстве западных стран День матери отмечается во второе воскресенье мая. В Испании, Португалии, Венгрии и Литве этот праздник приходится на первое воскресенье мая, а в Швеции и Франции — на последнее воскресенье мая.
В других странах День матери отмечают в следующие дни: в Египте — 21 марта, в Беларуси — 14 октября, в Армении — 7 апреля, в Грузии — 3 марта. В Великобритании его отмечают в первое воскресенье весны, а в Японии — 12 мая.
Выбор подарка на День матери зависит от ваших возможностей и предпочтений мамы. Главное — чтобы он был от души и выражал вашу любовь и заботу.
День матери — это прекрасный повод выразить свою любовь и благодарность мамам за все, что они делают для нас. Это день, когда мы можем показать им, как они важны для нас, и подарить им немного радости и тепла.
Читайте также:
День Киприана и Устиньи 15 октября: Почему стоит избегать незнакомцев, конфликтов и яркой одежды
Жгут и массаж: Стилист рассказала, как сохранить объем волос в осенне-зимний период
Астма и конъюнктивит: симптомы аллергии на собак, осложнения и методы лечения
История Дня материФото: iStock/OlyaSolodenko
День матери — это международный праздник, который отмечается во многих странах мира. Его история уходит корнями в глубокую древность, но как самостоятельный праздник он начал формироваться в XIX веке. В разных культурах и странах существуют свои традиции и обычаи, связанные с этим днем.
К примеру, культ матери существовал еще в Древней Греции. С наступлением марта там начинали проводить разнообразные мистерии в честь Реи, прародительницы богов. А в Британии четвертое воскресенье Великого поста считалось «материнским» и посвящалось всем мамам.
В США одна из первых предложила отмечать этот праздник Джулия Уорд Хоув в 1872 году, но тогда ее идея не получила поддержки. А вот инициатива Анны Джарвис в 1907 году нашла отклик, и первым штатом, где отметили День матери, стала Вирджиния в 1910 году. Спустя 4 года по решению президента США Вудро Вильсона этот праздник стал национальным.
В России первая попытка учредить День матери была предпринята в 1915 году, но этот день не закрепился в народном календаре. Позже, уже в СССР, учительница Эльмира Гусейнова выступила с инициативой создания этого праздника, и 30 октября 1988 года он был проведен в одной из бакинских школ.
В 1990-х годах к идее создания Дня матери вернулись вновь. С подобной инициативой выступали депутаты Госдумы, праздник отмечали на региональном уровне в Якутии. И в 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении общенационального праздника, который призван напомнить о важной роли матери в жизни каждого человека.
Когда День матери в России в 2024 годуВ России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник придется на 24 ноября.
В этот день принято поздравлять всех матерей и делиться с ними любовью и благодарностью за все, что они делали.
Где еще в мире отмечается День материФото: iStock/gpointstudio
В разных странах мира День матери отмечают по-разному, и у этого праздника могут быть разные причины и история. Он может быть связан с религиозными, историческими или культурными событиями и явлениями. Поэтому в разных уголках света этот праздник может отличаться по масштабам и дате проведения.
Так, в Боливии этот праздник напоминает об историческом событии — битве при Ла-Корунье 27 мая 1812 года, когда женщины защищали детей и боролись за независимость страны.
В большинстве западных стран День матери отмечается во второе воскресенье мая. В Испании, Португалии, Венгрии и Литве этот праздник приходится на первое воскресенье мая, а в Швеции и Франции — на последнее воскресенье мая.
В других странах День матери отмечают в следующие дни: в Египте — 21 марта, в Беларуси — 14 октября, в Армении — 7 апреля, в Грузии — 3 марта. В Великобритании его отмечают в первое воскресенье весны, а в Японии — 12 мая.
Что можно подарить маме на праздникФото: iStock/gpointstudio
Выбор подарка на День матери зависит от ваших возможностей и предпочтений мамы. Главное — чтобы он был от души и выражал вашу любовь и заботу.
- Набор косметики — подарочный набор качественной косметики — это отличный способ показать маме, что вы заботитесь о ее красоте и здоровье. Можно выбрать набор кремов, масок, сывороток или декоративной косметики в зависимости от предпочтений мамы.
- Подарочный сертификат в магазин — если вы не уверены, что выбрать, подарите маме сертификат в ее любимый магазин. Так она сама сможет выбрать то, что ей действительно понравится.
- Книга — если мама любит читать, подарите ей книгу ее любимого автора или в жанре, который ей интересен.
- Абонемент в спа или на массаж — День матери — отличный повод побаловать маму расслабляющими процедурами. Абонемент в спа-салон или на массаж поможет ей отдохнуть и расслабиться.
- Подарок, сделанный своими руками — если у вас есть творческие способности, сделайте подарок своими руками. Это может быть картина, вышивка, вязаный шарф или что-то еще, что вы умеете делать. Такой подарок будет особенно ценным и запоминающимся.
- Билеты на концерт или в театр — если у мамы есть любимые исполнители или артисты, подарите ей билеты на их концерт или спектакль. Это будет отличным способом провести время вместе и насладиться любимым искусством.
- Кулинарный подарок — приготовьте для мамы что-нибудь вкусное. Это может быть торт, печенье, конфеты или что-то другое, что она любит. Можно также заказать доставку ее любимых блюд из ресторана.
- Подарок для дома — подарите маме что-то для дома, например, красивый плед, набор подушек, картину или что-то еще, что украсит ее интерьер.
- Подарок для здоровья — подарите маме что-то полезное для здоровья, например, массажный коврик, набор для йоги или что-то еще, что поможет ей заботиться о себе.
- Подарок для хобби — если у мамы есть хобби, подарите ей что-то, что поможет ей заниматься им. Например, набор для рукоделия, инструменты для садоводства или что-то еще.
Традиции на День материТрадиции празднования Дня матери могут различаться в разных странах и семьях. Но есть некоторые общие моменты, которые объединяют всех. Например, дети часто готовят для своих мам подарки и сюрпризы, устраивают концерты и представления. Также в этот день многие посещают кладбища, чтобы навестить могилы умерших матерей. В некоторых странах проводятся массовые мероприятия, концерты и фестивали, посвященные этому празднику.
День матери — это прекрасный повод выразить свою любовь и благодарность мамам за все, что они делают для нас. Это день, когда мы можем показать им, как они важны для нас, и подарить им немного радости и тепла.
Читайте также:
День Киприана и Устиньи 15 октября: Почему стоит избегать незнакомцев, конфликтов и яркой одежды
Жгут и массаж: Стилист рассказала, как сохранить объем волос в осенне-зимний период
Астма и конъюнктивит: симптомы аллергии на собак, осложнения и методы лечения
Данил Пономарев