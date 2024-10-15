Жгут и массаж: Стилист рассказала, как сохранить объем волос в осенне-зимний период

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Наступила пора холодов. Люди надевают головные уборы, чтобы уберечься себя от порывов ветра. Но что делать с волосами? Хочется, чтобы они всегда выглядели ухоженно, красиво и аккуратно.
Стилист Галина Тоторина в беседе с «Радио 1» рассказала, как ухаживать за волосами в осенне-зимний период.
Она добавила, что шапки, действительно, переносят различные загрязнения, однако есть вариант, как этого избежать.
По ее словам, можно сохранить объем и эффект волос, несмотря на головные уборы, и для этого есть несколько «приемов»:
Также Тоторина подчеркнула, что хорошо использовать лак несильной фиксации, солевой спрей, сухую пудру или сухой шампунь.
Она развеяла миф о том, что сухой шампунь и пудра проникают в кожу головы и влияют на мозговую деятельность.
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«Нам нужно увлажнять волосы, потому что после подключения отопительного сезона дома жарко, а на улице холодно. Увлажнение — это маски и кондиционеры. Также стоит использовать антистатик, чтобы волосы не электризовались. Термозащита тоже хорошо пригодится в холода», — объяснила эксперт.
Она добавила, что шапки, действительно, переносят различные загрязнения, однако есть вариант, как этого избежать.
«Шапки быстро впитывают загрязнение. А если мы будем использовать шапки-пятидневки, и в конце недели их стирать, то волосы будут меньше электризоваться, будут чистыми, а прическа сможет долго оставаться ухоженной», — рекомендовала стилист.
По ее словам, можно сохранить объем и эффект волос, несмотря на головные уборы, и для этого есть несколько «приемов»:
- Если у вас каре, средняя длина либо стрижка с удлиненной челкой, перекиньте пробор в противоположную сторону от того, как вы носите, и после этого натягивайте шапку. Волосы привыкнут лежать в неестественном для себя положении, а потом, когда вы снимете шапку и сделаете легкий массаж, лягут обратно, имея хороший объем.
- Если вы обладаете длинными волосами, то стоит максимально высоко сделать куличку, закрутить жгут и убрать все под шапку. Потом снять и сделать массаж. Будет не просто объем, но и красивые волны.
Также Тоторина подчеркнула, что хорошо использовать лак несильной фиксации, солевой спрей, сухую пудру или сухой шампунь.
«После сушки волос побрызгать лаком несильной фиксации и немножко поджать волосы. Если объем упал, нужно сделать массаж и побрызгать сухой пудрой. И можно использовать сухой шампунь прямо после мытья», — посоветовала специалист.
Она развеяла миф о том, что сухой шампунь и пудра проникают в кожу головы и влияют на мозговую деятельность.
«Я использую их на протяжение десяти лет, и мой мозг в порядке!» — заключила стилист.
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Анастасия Бондарева