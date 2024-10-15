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День Киприана и Устиньи 15 октября: Почему стоит избегать незнакомцев, конфликтов и яркой одежды

Православная церковь отметит день памяти святых Киприана и Иустины 15 октября
15 октября 2024, 00:00
Фото: iStock/watcherfox

Фото: iStock/watcherfox

15 октября в народном календаре отмечается день Киприана и Устиньи, посвящённый святым мученикам Киприану и Устинье, которые считаются защитниками от колдовства и злых духов.
На Руси существовало поверье, что если не произнести нужную молитву, человек может стать жертвой бесов. Обычно мужчины обращались с молитвами к Куприяну (Киприану), а женщины — к Устинье (Иустине).

Бесы чаще всего выбирали в качестве жертв пьяниц, грешников и сквернословов — тех, кто в моменты гнева или отчаяния призывал чертей. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 15 октября, что можно и нельзя делать в этот день.



День Киприана и Устиньи 15 октября — история

История праздника Дня Киприана и Устиньи восходит к III веку нашей эры. Согласно преданиям, святые Киприан и Устинья были мучениками, принявшими христианство и пострадавшими за свою веру.

Киприан родился в Антиохии. С раннего возраста он увлекался колдовством и поклонялся языческим богам. По легендам, он обладал способностями призывать духов, поднимать мертвых, управлять стихиями, а также мог наслать болезни. Даже сам князь тьмы признавал его талант, общаясь с ним и обещая высокую должность в своем царстве после смерти.

Чтобы углубить свои знания в магии, Киприан отправился в путешествие по Греции и Египту. Получив титул жреца, он вернулся домой и завоевал уважение среди язычников.

В Антиохии жила Иустина, которая, родившись в языческой семье, приняла христианство и убедила своих родителей отказаться от прежних верований. Однажды богатый юноша Аглаид увидел Иустину, когда она направлялась в церковь, и влюбился в неё. Он пытался её соблазнить, но каждый раз терпел неудачу, так как Иустина дала обет сохранить свою девственность.

Аглаид, отчаявшись, обратился к Киприану с просьбой использовать магию, чтобы завоевать сердце Иустины. Жрец трижды посылал к ней бесов, но Иустина, полагаясь на молитву и пост, успешно противостояла им. Тогда Киприан наслал болезни на её семью и город, но это не сломило её веру. Напротив, Иустина обратилась к Богу с молитвой и разрушила чары, посрамив колдуна.

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В результате Киприан отрекся от язычества, сжег свои колдовские книги и попросил о крещении. Он стал служить в церкви и обратил многих жителей города в христианство. Иустина ушла в монастырь и стала игуменьей.

Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприан и Иустина были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены. Воин Феоктист, увидев их страдания, также принял христианство и погиб вместе с ними. Их тела были доставлены в Рим и похоронены с почестями.

Традиции

Традиции празднования Дня Киприана и Устиньи связаны с защитой от злых сил и колдовства. В этот день люди молятся святым, прося защиты от темных сил и помощи в борьбе со злом. В этот день нужно проводить очищающие ритуалы и обряды для избавления от негативной энергии и привлечения благополучия. Помимо этого, к святым обращаются, чтобы вразумить людей, которые увлекаются магией.

На Руси в День Киприана и Устиньи мужчины читали молитву, обращенную к Киприану, а женщины — к Иустине. Этот день не предназначался для шумных гуляний и веселья. Люди старались посвятить время духовным размышлениям и работе. Девушки собирались для рукоделия и приведения в порядок своего приданого, а молодые люди проверяли, готов ли дом к зиме.

Фото: iStock/LorenzoT81

Если погода была хорошей, люди шли в лес за грибами. Согласно поверьям, в этот день в них не было червей. Все собранные грибы можно было есть без опасений.

Фото: iStock/shironosov

Что нельзя делать 15 октября 2024

В этот день важно помнить, что это время повышенной опасности колдовства. Поэтому рекомендуется избегать конфликтов, ссор и ситуаций, вызывающих зависть.

Стоит обратить внимание на знаки, ведь если что-то идет не так или ощущается тревога, это может быть предупреждением о необходимости обращения за защитой к святым.

Поведение домашних животных также может служить подсказкой. Если питомцы беспокоятся, возможно, требуется провести обряд очищения в доме.

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Особое внимание следует уделять тому, кого мы впускаем в свой дом. По старинным поверьям, с незнакомцами могут проникнуть темные силы, несущие несчастья.

Нежелательно критиковать детей, особенно некрещенных, так как после этого они могут стать объектом внимания злых сил.

Яркая одежда и аксессуары привлекают темные силы, поэтому лучше воздержаться от их использования. Выходить из дома с крупной суммой денег тоже не стоит, иначе можно легко ее потерять.

Что можно делать 15 октября 2024

15 октября можно заниматься посадкой свеклы, чеснока, лука и моркови. Женщины могут заняться рукоделием. Помимо этого, прогулки на свежем воздухе будут полезными и приятными.

Этот день связан с защитой от злых сил. В старину люди обращались к святым Киприану и Устинье с молитвами о защите от колдовства и сглаза. Особое значение имели молитвы за детей и семью.

Фото: iStock/Halfpoint

Важно проведение обрядов очищения. Освящение домов и обливание водой углов помогало избавиться от злых духов.

Молитвы на здоровье также играли большую роль. Верующие просили святых о крепком здоровье, защите от болезней и неудач.

Приметы на погоду

В День Киприана и Устиньи, наши предки обращали внимание на погоду и природные явления, чтобы предсказать, какой будет зима.

1. Ясное небо в этот день предвещает заморозки. Если утро встретило вас чистым небом, стоит ожидать, что холодный воздух не заставит себя ждать.

2. Иней на траве или деревьях говорит, что впереди будет солнечная и сухая погода.

3. Если в День Киприана идет сильный дождь, это может означать суровую зиму.

4. Сильный листопад также служит знаком: если листья падают обильно, это может указывать на скорое похолодание.

5. Снег, выпавший в этот день, сигнализирует о скором приходе зимы.

Именины 15 октября 2024

Именины 15 октября отмечают обладатели таких имен, как Андрей, Анна, Давид, Константин, Кассиян, Петр, Феоктист и Борис.

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В Подмосковье продолжают включать отопление после старта отопительного сезона
14 октября 2024, 22:53

Фото: iStock/PIKSEL

В Подмосковье продолжают включать отопление в домах после старта отопительного сезона 2024. Работы по пуску тепла проводятся в разных районах Московской области.
В Дмитровском городском округе уже подключили новые линии теплотрассы к окружным котельным, идут работы по заполнению системы. В ближайшее время отопление появится в мкр. ДЗФС, затем в мкр. Михалина и Аверьянова. Постепенно подают тепло и в те дома, которые запитаны от котельных на улице Пушкинской и улице Подлипичье.

В Подольске устраняют утечку на Высотной и Красногвардейском, порыв должны ликвидировать к концу дня. На Свердлова, Кирова, Дружбы, Московской, Первомайской тепло поступает без перебоев и в полном объеме, а основные жалобы связаны с завоздушиванием инженерных систем непосредственно в домах.

В Пушкинском успешно устранили порыв у дома №6 на Писаревской, подача отопления и горячей воды восстановлена.

В Щелково из-за завоздушивания произошла перегрузка стояков, однако на данный момент все нарушения устранены, дома отапливаются.

В Солнечногорске на данный момент налаживают отопительную систему. В мкр. Тимоново произошла утечка аккумуляторных баков на котельной «Газмпром теплоэнерго МО», которую на данный момент отремонтировали. Начать подачу тепла планировали с 21:00.

В том же районе на Ленинградской и Красной из-за работ на котельной снизилась температура подаваемой воды. Однако на данный момент ремонт завершен, теплоснабжение восстанавливается.

В поселке Менделеево устраняют порыв водопровода и теплотрассы. Водоснабжение восстановят до конца дня, а аварийный участок теплотрассы заменят на следующий день.

В Электростали восстановили подачу отопления на Западной и Журавлева после устранения утечки. Горячая вода пошла и в часть домов на Карла Маркса. Сроки включения отопления в другой части многоэтажек на этой улице пока уточняются, работы продолжаются.

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Депутат Толмачев объяснил закрытие единственного филиала МГУ в Европе
14 октября 2024, 21:37

Фото: iStock/ABGlavin

Зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что закрытие единственного филиала МГУ в Европе означает ещё больший разрыв в отношениях России и Запада, а также деградацию последнего.
«Ликвидация филиалов наших вузов на Западе — это часть распада наших с ним отношений, а также ещё один симптом его деградации. Полярность мира меняется, и это открывает перед нами новые горизонты. Сегодня в наших вузах учатся тысячи иностранцев из стран Азии и Африки, что доказывает высокую ценность нашего образования. Это отличный фундамент для того, чтобы не только принимать учащихся у себя, но и приходить в их страны», — отметил в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Ранее сообщалось, что в Словении ликвидировали единственный европейский филиал Московского государственного университета.

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Запашный жёстко отозвался о запрете животных в цирках
Запашный назвал инициативу о запрете животных в цирках идиотской
14 октября 2024, 21:30

Фото: iStock/NejroN

Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный резко раскритиковал инициативу запретить животных в цирках.
«Я не буду комментировать, это просто в 105-й раз идиотская инициатива, которая нацелена на то, чтобы про них поговорили. Мой комментарий означает, что мы поддерживаем очередной информационный вброс этих неудачников. Поэтому просто не хочу комментировать», — ответил в беседе с NEWS.ru Запашный.

Ранее дрессировщица диких животных Росгосцирка Наталья Исайчева заявила, что запрет на выступление диких животных в цирках не просто убьёт сами такие заведения, но и навредит самим зверям, которым будет просто некуда идти.

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#животные
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Глава Минсельхоза Лут призналась, что ест пастилу вместо хлеба
14 октября 2024, 20:00

Фото: iStock/Karina Egorova

Глава Минсельхоза России Оксана Лут призналась, что вместо хлеба ест пастилу, передает РИА Новости.
Министр отметила, что ей нельзя кушать хлеб. По ее словам, пастила очень похожа на хлеб.

Глава Минсельхоза РФ добавила, что у нее дома всегда имеется «Белевская пастила». Пастила — это знаковый российский продукт, о котором должен узнать весь мир, заключила Лут.

Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о сладостях, которые наносят минимальный вред организму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Во Франции арестовали имущество российских бизнесменов
Monde: во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму свыше €70 млн
14 октября 2024, 19:51

Фото: iStock/SimonLukas

Во Франции суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму более 70 млн евро в рамках расследования дела о возможном отмывании денег. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источник.
Уточняется, что арест был наложен на купленные в 2012-2014 годах объекты недвижимости на юго-востоке Франции. В перечень вошли: поместье площадью 22,5 га в Грассе и виллы в Сен-Рафаэле и Гримо. Автомобили люксовых марок также фигурируют в деле.

Согласно информации источника, владельцами данного имущества могут быть Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм — два предпринимателя российского происхождения, которые имеют паспорта Кипра. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.

Ранее сообщалось, что по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#бизнесмен
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В Москве временно приостановили работу сервисов аренды самокатов
«Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» временно приостановили работу из-за снега
14 октября 2024, 19:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Кикшеринговые сервисы «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» в Москве временно приостановили работу из-за снега. Об этом департамент транспорта Москвы написал в своем Telegram-канале.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в нынешних погодных условиях поездки на электросамокатах могут быть опасны для граждан. По этой причине операторы сервисов аренды приостановили поездки.

Утверждается, что с установлением хорошей погоды сервисы аренды продолжат свою работу. В дептрансе Москвы рекомендовали воспользоваться городским транспортом.

Напомним, первый снег пошел в столице в понедельник, 14 октября. Ранее синоптики сообщали, что дожди с мокрым снегом принесут до 15% месячной нормы осадков.

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#поездки
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Синоптик Позднякова раскрыла, когда погода в столичном регионе вернётся к норме
Синоптик Позднякова спрогнозировала нормализацию температур к концу недели
14 октября 2024, 19:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что примерно до четверга в Московском регионе температура ночью будет опускаться до слабоотрицательных значений, однако уже к концу недели температурный фон вернётся к норме.
«Минус по Московской области в ночные часы — неустойчивый, кратковременное понижение температуры возможно в начале следующей календарной недели. Это нельзя назвать устойчивым минусом. Это характерное явление для октября. Хотя температура в начале недели будет чуть ниже климатической нормы, но ненамного», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

А синоптики кемеровского Гидрометцентра уже спрогнозировали минусовую температуру в регионе с небольшим снегом. Так, завтра, 15 октября, ночью ожидается от -2 до -7°C, местами до -13°C.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков», — приводит «Сiбдепо» сообщение ЦГМС Кемерова.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что осадки в Москве и области закончатся 15 октября — во вторник.

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Дрессировщица Исайчева назвала опасность запрета животных в цирках
14 октября 2024, 18:47

Фото: iStock/foras05

Дрессировщица диких животных Росгосцирка Наталья Исайчева заявила, что запрет на выступление диких животных в цирках не просто убьёт сами такие заведения, но и навредит самим зверям, которым будет просто некуда идти.
«Я отрицательно отношусь к этому запрету. Цирки долго не протянут без выступления животных, потому что их любят дети. Цирки — детские развлекательные учреждения, детям будет неинтересно смотреть только на акробатов и гимнастов. Целую плеяду животных, которые работают в цирках, девать будет некуда. Не все зоопарки смогут себе позволить принять животных из цирков. Этот запрет уничтожит одно из величайших достижений нашей страны — цирк», — разъяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Исайчева.

Тем временем для домашних животных в Москве оборудуются всё новые площадки для выгула, и более 270 тыс. участников проекта «Активный гражданин» уже оценили новый формат таких пространств.

«В голосовании проекта «Активный гражданин» москвичи выбирали лучшие из 26 современных площадок для выгула и дрессировки домашних любимцев. Более 45% участников голосования – неравнодушные горожане, у которых нет собак, но они готовы участвовать в жизни города. Четверть проголосовавших – москвичи, у которых есть четвероногие друзья. Еще 12% участников только планируют стать собаководами», – приводит АГН «Москва» сообщение в пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект закона о запрете использования животных в цирках, однако решение проблемы требует последователи.

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Суд приговорил Винатье* к трем годам колонии по делу о статусе иноагента
14 октября 2024, 18:26

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы признал французского гражданина Лорана Винатье* виновным по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах и приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать Винатье* виновным, назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — гласит приговор.

Уточняется, что гособвинение запросило для подсудимого три года и три месяца колонии, при этом защита настаивала на штрафе.
В последнем слове Винатье* признал свою вину и процитировал стихотворение Пушкина, и попросил судью вынести справедливое решение, уточнив, что лишение свободы сильно скажется на условиях жизни его семьи.

Адвокаты планируют обжаловать решение суда.

Напомним, Винатье* задержали в Москве в начале июня. Следствие установило, что он целенаправленно собирал информацию в разговорах с экспертами и госслужащими, которую иностранные спецслужбы могли бы использовать в ущерб безопасности РФ. Он также не собирался исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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