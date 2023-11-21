День работника налоговых органов в России: история и традиции праздника

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Сотрудники налоговой службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 21 ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, как появилось торжество, кого следует поздравлять, и какие традиции существуют.
День работника налоговой службы: история праздника
История возникновения торжества уходит в XVI век. В эпоху правления Ивана Грозного был учрежден приказ Большого прихода, он определял размер ямских сборов и таможенных пошлин. Во времена Петра I были учреждены 12 коллегий, которые заведовали финансами. Затем коллегии сменились министерствами, которые стали нести ответственность за государственные деньги.
21 ноября 1991 года налоговая система стала представлять собой самостоятельное ведомство. День налоговика был закреплен Указом президента России Владимира Путина. В 2004 году была образована Федеральная налоговая служба РФ, которая существует в настоящее время.
День работника налоговой службы: традиции праздникаВ День работника налоговой службы устраиваются праздничные вечера, тематические концерты. Руководители подразделений поздравляют сотрудников, лучшим из которых вручают награды и премии. Самой почетной наградой считается медаль «Почетный работник ФНС России».
Праздник, посвященный работникам налоговых органов, не является государственным, поэтому сотрудники налоговых подразделений отмечают его на рабочем месте.
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Как поздравить работника ФНС
Налоговых работников можно поздравить презентами, которые пригодятся им в профессиональной деятельности. Им можно преподнести чайные сервизы, наборы кофе или чая, кулеры, принтеры, канцелярские товары и т.д.
Интересные факты про налоговую систему в России
Во времена правления Петра I был введен налог на бороду. Её запрещалось носить всем мужчинам, кроме тех, кто имеет отношение к духовенству. Также были обязаны уплатить налог в казну государства владельцы бань. Сумма налога зависела от социального положения плательщика.
В Советском Союзе существовал налог на бездетность. Мужчины и женщины, в возрасте от 20 до 50 лет, не имеющие детей, платили в казну 6% от своей зарплаты. Мера касалась только тех, кто состоял в законном браке. В 1990-х годах взимание налога на бездетность было отменено.
Какие функции выполняет налоговый инспектор
На сегодняшний день налоговые инспекторы наделены широким спектром обязанностей. В основе их деятельности лежит осуществление контроля за соблюдением налогового законодательства физическими лицами и предпринимателями, ведение дел о банкротстве, контроль за открытием счетов и уплатой платежей, взносов и сборов.
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