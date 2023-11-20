Названы регионы — лидеры по уровню зарплат

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Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ оказались во главе списка по уровню заработных плат в России, сообщает РИА Новости. Калмыкия и Ингушетия замкнули рейтинг.
Согласно Росстату, в августе 2023 года средняя номинальная заработная плата в стране составила около 60 тысяч рублей после вычета налогов. При составлении рейтинга основной показатель был основан на доле работников, получающих на руки от 100 тысяч рублей в месяц. Рейтинг также учитывал долю низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей) и разнообразие заработных плат в регионе.
Исследование РИА Новости отметило, что с сентября 2022 по август 2023 года около 14,7% граждан получали зарплату от 100 тысяч рублей в месяц. В топ-10 регионов с высоким уровнем доходов вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Чукотский автономный округ занял первое место, где свыше 100 тысяч рублей получали 58,7% работников.
На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с 52,7%, а третье место заняла Магаданская область с 47,6%. Также в лидерах оказались Ненецкий автономный округ и Москва, где около 42,5% и 39,3% работников соответственно получали высокие зарплаты. Более 30% жителей получали высокие доходы в Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае.
Однако в 43 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц составляла менее 6,5%. Минимальный показатель зафиксирован в Калмыкии — 1,8%. Кроме того, низкие уровни доходов были отмечены в Ингушетии (2,08%), Кабардино-Балкарии (2,12%), Дагестане (2,3%) и Чечне (2,3%). Среднестатистический работник в России, согласно исследованию, может ожидать зарплаты от 29 до 71 тысячи рублей в месяц, находясь в этих рамках. Этот диапазон заработной платы получает половина работающих граждан, четверть — больше, а еще четверть — меньше этого значения.
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Исследование РИА Новости отметило, что с сентября 2022 по август 2023 года около 14,7% граждан получали зарплату от 100 тысяч рублей в месяц. В топ-10 регионов с высоким уровнем доходов вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Чукотский автономный округ занял первое место, где свыше 100 тысяч рублей получали 58,7% работников.
Однако в 43 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц составляла менее 6,5%. Минимальный показатель зафиксирован в Калмыкии — 1,8%. Кроме того, низкие уровни доходов были отмечены в Ингушетии (2,08%), Кабардино-Балкарии (2,12%), Дагестане (2,3%) и Чечне (2,3%). Среднестатистический работник в России, согласно исследованию, может ожидать зарплаты от 29 до 71 тысячи рублей в месяц, находясь в этих рамках. Этот диапазон заработной платы получает половина работающих граждан, четверть — больше, а еще четверть — меньше этого значения.
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Артем Кузьмин