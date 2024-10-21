День Трифона и Пелагеи 21 октября: Почему стоит избегать финансовых сделок и лени

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21 октября отмечается день святых Трифона и Пелагеи, известный в народе как «Ознобица» или «Ознобница». В это время на улице становится всё холоднее. Православная церковь в этот день вспоминает двух святых — Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 21 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
В итоге он так усердно трудился, что заболел и оказался на грани смерти. В этот критический момент к нему явился святитель Николай с ангелом, исцелив его и наделив даром чудотворения.
Слухи о его новых способностях быстро распространились по округе. Чтобы избежать зависти со стороны братьев, святой удалился в уединенные места на реке Мулянке, а затем переместился на реку Чусовую, где основал монастырь. Позже он также основал Успенский Трифонов монастырь на Вятке.
Однажды в Антиохии проходил собор, на который собрались епископы со всей Сирии. Один из них увидел Пелагию и, потрясенный ее бесстыдством, всю ночь молился о ее спасении.
На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Служба и проповедь глубоко тронули ее. Она ужаснулась от осознания своей грешной жизни и обратилась к епископу Нонну с просьбой о крещении. Приняв христианство, она раздала все свое имущество бедным и, выдав себя за юношу, приняла монашеский постриг. Никто не подозревал о ее истинной сущности до самой смерти.
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День Трифона и Пелагеи — история
ТрифонТрифон родился в 16 веке. С раннего возраста он ощущал призвание к иноческой жизни. Его желание укрепилось, когда он услышал в храме слова, что Господь призывает иноков к числу избранных. Тайно покинув родительский дом, Трифон отправился в Пермскую губернию, где принял постриг в Пыскорском монастыре.
В итоге он так усердно трудился, что заболел и оказался на грани смерти. В этот критический момент к нему явился святитель Николай с ангелом, исцелив его и наделив даром чудотворения.
Слухи о его новых способностях быстро распространились по округе. Чтобы избежать зависти со стороны братьев, святой удалился в уединенные места на реке Мулянке, а затем переместился на реку Чусовую, где основал монастырь. Позже он также основал Успенский Трифонов монастырь на Вятке.
ПелагияВ этот день также вспоминают Пелагию Антиохийскую, которая жила в III веке. Она была известна своей необычайной красотой и до своего обращения к христианству вела распутную жизнь, работая танцовщицей и блудницей.
Однажды в Антиохии проходил собор, на который собрались епископы со всей Сирии. Один из них увидел Пелагию и, потрясенный ее бесстыдством, всю ночь молился о ее спасении.
На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Служба и проповедь глубоко тронули ее. Она ужаснулась от осознания своей грешной жизни и обратилась к епископу Нонну с просьбой о крещении. Приняв христианство, она раздала все свое имущество бедным и, выдав себя за юношу, приняла монашеский постриг. Никто не подозревал о ее истинной сущности до самой смерти.
ТрадицииВ этот день предки начинали готовить одежду и обувь к холодам: шили, перешивали и утепляли вещи. Мужчины отправлялись в лес за дровами, обеспечивая тепло в доме на всю зиму. Помимо этого, бочки с засоленными огурцами опускали в омуты, чтобы они хранились свежими до весны.
Фото: iStock/Zoltan Tarlacz
Что нельзя делать 21 октября 2024
- Болтать по пустякам;
- Лениться;
- Ходить на свидания и знакомиться с новыми людьми;
- Рекомендуется избегать сотрудничества или финансовых сделок с людьми, которых вы плохо знаете;
- Лучше избегать ссор и конфликтов.
Что можно делать 21 октября 2024
- Уделите внимание хозяйственным делам, подготовьте дом к зиме, чтобы обеспечить комфорт и тепло;
- Важно уделить время семье и близким, чтобы укрепить связи и сохранить традиции.
Приметы на погодуХолода наступят очень скоро, если облака на небе расположены слишком низко. Помимо этого, стоит ждать суровую зиму, если мыши роют свою нору в теплую сторону.
Именины 21 октября 2024Именины 21 октября отмечают обладатели таких имен, как Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.
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Дарья Осипова