День Трифона и Пелагеи 21 октября: Почему стоит избегать финансовых сделок и лени

21 октября отмечается день святых Трифона и Пелагеи, известный в народе как «Ознобица» или «Ознобница». В это время на улице становится всё холоднее. Православная церковь в этот день вспоминает двух святых — Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую.