Евдокимов день 13 августа: что надо делать, чтобы найти пару и сохранить семейное благополучие

Фото: iStock/Ivan Murauyou
13 августа церковь вспоминает греческого святого Евдокима Каппадокиянина, который является покровителем семьи и дома. В народном календаре праздник известен как Евдокимов день. Этот день считался лучшим для поиска пары и заготовок на холодное время года.
О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день и что делать нельзя, расскажет редакция «Радио 1».
Праведный Евдоким родился в IX веке в Каппадокии — в настоящее время это туристический регион в центральной части Турции. Святой вырос в семье знатных и благочестивых христиан, еще в юном возрасте решив, что посвятит свою жизнь Богу. Для укрепления в вере, он дал обет безбрачия и общался только с матерью.
Праведный заботился о сиротах, нищих и нуждающихся. За свои богоугодные дела император Феофил назначил Евдокима править Харсианской областью. Евдоким был честным и справедливым правителем.
Скончался святой в возрасте 33 лет. Предчувствуя скорую смерть, он уединился в молитве, повелев близким похоронить его в той одежде, в которой его застанет смерть. Вскоре после кончины Евдокима у его гроба стали происходить чудесные исцеления.
В Русской церкви праведный Евдоким считается одним из покровителей семейного очага. Зачастую к нему обращаются с просьбой о семейном благополучии и здоровье для всех домочадцев.
Евдокимов день — это последний день перед Успенским постом, когда можно есть яйца, мясо, молоко, масло. 14 августа верующие вступают в один из самых строгих постов. На столе в период с 14 по 27 августа должны присутствовать только постные блюда. В этот день благоприятно собирать урожай, делать заготовки и принимать важные решения.
В старину в Евдокимов день принято было ходить в гости, устраивать праздники, чтобы в последующие две недели Успенского поста воздерживаться от развлечений. В этот день также благоприятно собирать репу, которая на Руси была главной заменой картошке.
В Евдокимов день не стоит заниматься домашники делами, уборкой и ремонтом. На Руси считали, что это выходной у Домового, поэтому его не нужно беспокоить. Также 13 августа не следует ругаться и ссориться с близкими людьми, в противном случае перемирие между вами не наступит еще долгое время.
Нуждающимся в этот день не отказывают в помощи, в особенности, если просящими являются ваши родственники или друзья. В Евдокимов день запрещается говорить о своих успехах и удачах, иначе вам могут позавидовать и сглазить все хорошее.
Не подбирайте деньги или чужие вещи, чтобы не забрать себе чужие беды и горести. Согласно преданиям, от подарков тоже стоит отказаться.
Воздержитесь от употребления алкоголя, поскольку запрет связан с началом Успенского поста на следующий день.
Наши предки верили, если в этот день будут петь птицы, то конец лета будет солнечным и теплым. Если ужи выползут греться на дорогу — начнутся сильные дожди. Зимой выпадет много снега, если 13 августа будет ветреным.
Именины 13 августа отмечают: Евдоким, Елизавета, Анна, Вениамин, Иосиф, Иван, Антон, Максим, Арсений, Владимир.
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Евдокимов день — история
Праведный Евдоким родился в IX веке в Каппадокии — в настоящее время это туристический регион в центральной части Турции. Святой вырос в семье знатных и благочестивых христиан, еще в юном возрасте решив, что посвятит свою жизнь Богу. Для укрепления в вере, он дал обет безбрачия и общался только с матерью.
Праведный заботился о сиротах, нищих и нуждающихся. За свои богоугодные дела император Феофил назначил Евдокима править Харсианской областью. Евдоким был честным и справедливым правителем.
Фото: iStock/Vera Tikhonova
Скончался святой в возрасте 33 лет. Предчувствуя скорую смерть, он уединился в молитве, повелев близким похоронить его в той одежде, в которой его застанет смерть. Вскоре после кончины Евдокима у его гроба стали происходить чудесные исцеления.
В Русской церкви праведный Евдоким считается одним из покровителей семейного очага. Зачастую к нему обращаются с просьбой о семейном благополучии и здоровье для всех домочадцев.
Что можно делать 13 августа 2024
Евдокимов день — это последний день перед Успенским постом, когда можно есть яйца, мясо, молоко, масло. 14 августа верующие вступают в один из самых строгих постов. На столе в период с 14 по 27 августа должны присутствовать только постные блюда. В этот день благоприятно собирать урожай, делать заготовки и принимать важные решения.
Фото: iStock/Olesia Shadrina
В старину в Евдокимов день принято было ходить в гости, устраивать праздники, чтобы в последующие две недели Успенского поста воздерживаться от развлечений. В этот день также благоприятно собирать репу, которая на Руси была главной заменой картошке.
Что нельзя делать 13 августа 2024
В Евдокимов день не стоит заниматься домашники делами, уборкой и ремонтом. На Руси считали, что это выходной у Домового, поэтому его не нужно беспокоить. Также 13 августа не следует ругаться и ссориться с близкими людьми, в противном случае перемирие между вами не наступит еще долгое время.
Нуждающимся в этот день не отказывают в помощи, в особенности, если просящими являются ваши родственники или друзья. В Евдокимов день запрещается говорить о своих успехах и удачах, иначе вам могут позавидовать и сглазить все хорошее.
Не подбирайте деньги или чужие вещи, чтобы не забрать себе чужие беды и горести. Согласно преданиям, от подарков тоже стоит отказаться.
Фото: iStock/AndreyPopov
Воздержитесь от употребления алкоголя, поскольку запрет связан с началом Успенского поста на следующий день.
Приметы на погоду 13 августа 2024
Наши предки верили, если в этот день будут петь птицы, то конец лета будет солнечным и теплым. Если ужи выползут греться на дорогу — начнутся сильные дожди. Зимой выпадет много снега, если 13 августа будет ветреным.
Именинники 13 августа
Именины 13 августа отмечают: Евдоким, Елизавета, Анна, Вениамин, Иосиф, Иван, Антон, Максим, Арсений, Владимир.
Читайте также:
Силин день 12 августа: чего нельзя делать, чтобы проблемы не копились целый год
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Екатерина Коршунова