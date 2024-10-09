Иоанн Богослов 9 октября: Почему в этот день нельзя работать после обеда и пить алкоголь

Фото: istock/Aleksandr Golubev
9 октября отмечается день Иоанна Богослова, одного из учеников Иисуса Христа и автора четвертого Евангелия.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы приходятся на 9 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Перед встречей с Иисусом Христом будущий апостол работал рыбаком, следуя по стопам своего отца. Познакомившись со Спасителем, он оставил свою семью и вместе с братом последовал за ним. Иоанн всегда был рядом с учителем: он стал свидетелем Преображения Господня на горе Фавор, следовал за Христом по Крестному пути и вместе с Пресвятой Богородицей оплакивал Спасителя у креста.
Слова распятого Иисуса к апостолу «Се Мати твоя», указывающие на Богородицу, стали его просьбой и завещанием заботиться о Пресвятой Деве Марии. Он оставался с ней вплоть до Ее Успения. Позже, вместе с учеником Прохором, он отправился проповедовать Евангелие, странствуя по малазийским городам.
— В старину в этот день проводились смотрины в доме невесты, где родственников жениха встречали праздничными угощениями. Однако если девушка была не готова ответить взаимностью на ухаживания, сватов угощали не за столом, а у ворот дома. Символом отказа от сватовства служила тыква, украшенная лентами.
— Ношение поношенной обуви могло привлечь полосу неудач;
— Использование острых предметов сулило скандалы с близкими;
— Работа после обеда могла привлечь сорок бед;
— Употребление алкогольных напитков грозило полосой безденежья;
— Наши предки верили, что свадьба в этот день принесет несчастье в семью;
— Запрещалось употреблять лук и чеснок, так как считалось, что после этого ночью будут сниться кошмары, связанные с умершими.
— Если в этот день пойдет первый снег, в Михайлов день начнется настоящая зима;
— Если светит солнце, значит в июле будет дождливая и холодная погода;
— Если начнется снег с дождем — к оттепели в январе;
— Если с вишни упали все листья, готовьтесь к приходу ранней зимы;
— Тусклые звезды в небе говорят о снегопаде, а яркие о потеплении.
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Иоанн Богослов — историяАпостол и евангелист Иоанн, который получил прозвище Богослов, стал одним из первых учеников Иисуса Христа. Известно, что их связывали родственные узы, так как Иоанн был внуком святого Иосифа, который был обрученным мужем Пресвятой Девы Марии.
Перед встречей с Иисусом Христом будущий апостол работал рыбаком, следуя по стопам своего отца. Познакомившись со Спасителем, он оставил свою семью и вместе с братом последовал за ним. Иоанн всегда был рядом с учителем: он стал свидетелем Преображения Господня на горе Фавор, следовал за Христом по Крестному пути и вместе с Пресвятой Богородицей оплакивал Спасителя у креста.
Слова распятого Иисуса к апостолу «Се Мати твоя», указывающие на Богородицу, стали его просьбой и завещанием заботиться о Пресвятой Деве Марии. Он оставался с ней вплоть до Ее Успения. Позже, вместе с учеником Прохором, он отправился проповедовать Евангелие, странствуя по малазийским городам.
Фото: istock/dimid_86
ТрадицииВ старину в это время года люди завершали подготовку к зиме, собирая оставшиеся овощи с грядок и пытаясь предсказать, какая погода ожидает их в ближайшие месяцы.
Что можно делать 9 октября 2024— В День памяти Иоанна Богослова необходимо посетить храм, помолиться образам апостола и попросить об исцелении от душевных и физических недугов. К святому обращаются с просьбами укрепить семейные узы и связи с детьми. Иоанн Богослов помогает тем, кто тяжело болен, а также тем, кто чувствует себя незаслуженно обиженным. Его считают покровителем учащихся, писателей и художников.
Фото: istock/SonerCdem
— В старину в этот день проводились смотрины в доме невесты, где родственников жениха встречали праздничными угощениями. Однако если девушка была не готова ответить взаимностью на ухаживания, сватов угощали не за столом, а у ворот дома. Символом отказа от сватовства служила тыква, украшенная лентами.
Что нельзя делать 9 октября 2024— Считалось, что ругань и споры со старшими, а также обиды на родственников могут привести к проблемам в семье;
— Ношение поношенной обуви могло привлечь полосу неудач;
— Использование острых предметов сулило скандалы с близкими;
— Работа после обеда могла привлечь сорок бед;
— Употребление алкогольных напитков грозило полосой безденежья;
Фото: istock/Mikhail Ognev
— Наши предки верили, что свадьба в этот день принесет несчастье в семью;
— Запрещалось употреблять лук и чеснок, так как считалось, что после этого ночью будут сниться кошмары, связанные с умершими.
Приметы на погоду на 9 октября— Ждите хорошую погоду, если вечером небо будет окрашено в розовый цвет;
— Если в этот день пойдет первый снег, в Михайлов день начнется настоящая зима;
— Если светит солнце, значит в июле будет дождливая и холодная погода;
— Если начнется снег с дождем — к оттепели в январе;
— Если с вишни упали все листья, готовьтесь к приходу ранней зимы;
— Тусклые звезды в небе говорят о снегопаде, а яркие о потеплении.
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Дарья Осипова