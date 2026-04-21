Депутат Аксаков: повышение выплат по ОСАГО в первую очередь коснется лихачей
Правительство России поддержало законопроект о повышении выплат по полису ОСАГО до двух миллионов рублей. У страховых компаний будет год на то, чтобы пересмотреть тарифы и подстроиться под индивидуальные риски водителей. Об этом сообщил автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», основная нагрузка должна лечь на виновников ДТП и лихачей. Для аккуратных водителей, в свою очередь, тарифы изменятся незначительно.
«Это будет стимулировать повышение дисциплины на дорогах. С повышением лимитов выплат вырастет и культура урегулирования убытков. Также это снизит нагрузку на бюджетную систему», – отметил собеседник агентства.Текущий лимит выплат в 500 тысяч рублей при причинении вреда жизни и здоровью установили много лет назад, когда экономическая ситуация и стоимость медицинских услуг были иными. Сегодня этих денег может быть недостаточно для полноценного лечения и реабилитации после ДТП.
Аксаков пояснил, что пассажир такси застрахован по ОСГОП на два миллиона рублей, а пешеход или водитель личного автомобиля в случае аварии может претендовать лишь на 500 тысяч.
«Мы устраняем этот перекос и уравняем страховки», – добавил он.