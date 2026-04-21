Депутат Аксаков: повышение выплат по ОСАГО в первую очередь коснется лихачей

21 апреля 2026, 16:02

Фото: iStock/yocamon

Правительство России поддержало законопроект о повышении выплат по полису ОСАГО до двух миллионов рублей. У страховых компаний будет год на то, чтобы пересмотреть тарифы и подстроиться под индивидуальные риски водителей. Об этом сообщил автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.





По его словам, которые приводит «Татар-информ», основная нагрузка должна лечь на виновников ДТП и лихачей. Для аккуратных водителей, в свою очередь, тарифы изменятся незначительно.

«Это будет стимулировать повышение дисциплины на дорогах. С повышением лимитов выплат вырастет и культура урегулирования убытков. Также это снизит нагрузку на бюджетную систему», – отметил собеседник агентства.

«Мы устраняем этот перекос и уравняем страховки», – добавил он.