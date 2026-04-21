«Гнилостные процессы»: Диетолог прокомментировал новую пирамиду питания

21 апреля 2026, 15:31

Диетолог Пристанский: новая пирамида питания может привести к опасным процессам

Американские ученые предложили перевернуть с ног на голову привычную пирамиду питания: белки и жиры — в основание, углеводы — наверх. Что в этом правда, а что — опасный тренд?





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему не стоит слепо доверять новым схемам и как на самом деле построить здоровый рацион.





«Пирамида питания — очень условное понятие. У каждого нутрициолога своя пирамида в зависимости от задачи конкретного клиента. Основной момент — в физиологических особенностях каждого из людей», — сказал он.

«Белок — единственный токсичный элемент в этой таблице. Если переходить за два грамма на килограмм веса, он может не до конца разрушаться, образуется аммиак. Это негативно влияет в первую очередь на почки. Фанатичное следование "перевернутой" пирамиде — это прямая дорога к кетозу. Войти в него без контроля сложно, а бесконтрольное потребление мяса и жиров может привести к гнилостным процессам в кишечнике и перегрузке почек», — объяснил Пристанский.

Вместо погони за трендами диетолог предлагает три простых шага:

Рассчитать свой базальный обмен по формуле;

Добавить коэффициент активности;

Отталкиваться от цели: минус 300–400 ккал для похудения, плюс — для набора массы.

«Потратьте 25–40 минут, чтобы рассчитать свою калорийность. Пожив в таком режиме пару недель, вы на глаз сможете определять нужное количество белка, жиров и углеводов. Качество сна и жизни улучшится», — отметил диетолог.