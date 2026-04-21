Эксперт по этикету объяснила, когда не нужно оставлять чаевые

21 апреля 2026, 15:23

Эксперт по этикету Богачева: Чаевые являются способом отблагодарить сотрудника

Чаевые можно не оставлять, если официант подошел к своей работе формально, а также в заведениях быстрого обслуживания. Об этом рассказала эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева.





Ранее стало известно, что в некоторых московских ресторанах чаевые стали включать в чек при оплате. Так, некоторые заведения добавляют 10% «за обслуживание» или «сервисный сбор» для всех гостей, другие делают это в выходные или при бронировании на компанию. В Москве часто включают чаевые в чек на шоу StandUp. Об этом предупреждают маленьким шрифтом в конце меню или чеке. Однако правовой режим подобных платежей определен жестко, и он не в пользу заведений, пишут «Известия».





«Исполнитель не вправе без согласия потребителя включать в договор платежи, комиссии, доплаты, чаевые и иные расходы, не включенные в стоимость продукции по меню. Согласно п. 11 тех же правил цена услуги определяется стоимостью продукции, указанной в меню. Любой платеж сверх меню не является ценой договора и требует отдельного согласия», — приводит издание слова юриста Марка Варшавера.

«Не обязательно оставлять чаевые и в ситуациях, когда мы практически каждый день едим в каком-то заведении. Хотя опять же, если обслуживание очень нравится, персонал всегда внимателен и помнит о наших предпочтениях, при желании можно поблагодарить за это», — отметила Богачева.