Депутат Бессараб объяснила, что изменилось при получении Единого пособия в 2026 году
Бессараб: трудоспособный член семьи должен зарабатывать не менее 8 МРОТ за год
Правительство России приняло постановление, по которому меняются правила назначения Единого пособия. С 1 января 2026 года каждый трудоспособный член семьи должен зарабатывать не меньше восьми МРОТ за год. Об этом в беседе с «Татар-информ» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По словам парламентария, повысились требования к минимальному доходу.
«Теперь, если у родителя нет объективных причин для отсутствия занятости, минимальный доход должен быть не ниже восьми МРОТ за 12 месяцев. Сумма в месяц составит чуть выше 18 тыс. рублей», — рассказала Бессараб.
До вступления в силу нововведений трудоспособный член семьи обязан зарабатывать не менее четырех минимальных размеров оплаты труда за год.
Государство исключило из расчета критериев нуждаемости корпоративные выплаты для семей с детьми. Также установлено, что выплаты от работодателя не облагаются налогом на доходы физических лиц в сумме до 1 миллиона рублей.
При назначении единого пособия в доход семьи не будет включаться ежемесячная выплата гражданам, которые на 6 августа 2024 года проживали в Курской области и утратили имущество первой необходимости, подчеркнула депутат.