Депутат Бессараб объяснила, что изменилось при получении Единого пособия в 2026 году

01 декабря 2025, 15:20

Бессараб: трудоспособный член семьи должен зарабатывать не менее 8 МРОТ за год

Фото: iStock/Oleg Elkov

Правительство России приняло постановление, по которому меняются правила назначения Единого пособия. С 1 января 2026 года каждый трудоспособный член семьи должен зарабатывать не меньше восьми МРОТ за год. Об этом в беседе с «Татар-информ» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





По словам парламентария, повысились требования к минимальному доходу.





«Теперь, если у родителя нет объективных причин для отсутствия занятости, минимальный доход должен быть не ниже восьми МРОТ за 12 месяцев. Сумма в месяц составит чуть выше 18 тыс. рублей», — рассказала Бессараб.