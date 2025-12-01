В России призвали ввести одну меру против агрессивных подростков
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что подростков, систематически совершающих насильственные преступления, нужно признавать полностью дееспособными в рамках процедуры принудительной эмансипации. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что в подобных ситуациях подростки должны нести ответственность наравне со взрослыми.
Обсуждение началось после громкого инцидента в Липецкой области, где двое подростков 16 и 17 лет получили два года условного лишения свободы за нападение на 62-летнего мужчину ради видео для социальных сетей. Рыбальченко отметил, что такие действия требуют более сурового наказания.
Он добавил, что в настоящее время эмансипация возможна только по собственной инициативе несовершеннолетнего, достигшего 16 лет. Глава комиссии предложил рассмотреть возможность принудительного признания полной дееспособности в случаях, когда подросток явно не способен контролировать своё поведение. Это означало бы распространение на них всех обязательств, предусмотренных для взрослых, но с условием, что решение должно быть принято после того, как несовершеннолетний осознает свои действия.
