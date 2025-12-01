В России призвали ввести одну меру против агрессивных подростков

01 декабря 2025, 10:24

В ОП России призвали ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что подростков, систематически совершающих насильственные преступления, нужно признавать полностью дееспособными в рамках процедуры принудительной эмансипации. Об этом пишет ТАСС.