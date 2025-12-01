Россиян в декабре ждет самая короткая рабочая неделя
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила о двухдневной рабочей неделе перед Новым годом, передает РИА Новости.
По словам депутата, жители России будут работать только 29 и 30 числа.
«Последняя неделя декабря станет самой короткой», — заключила Бессараб.
График работы обусловлен продолжительными новогодними каникулами, которые в этом году продлятся с 31 декабря по 11 января включительно. Первый рабочий день в 2026 году начнётся в понедельник, 12 января.
