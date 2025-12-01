Россиян в декабре ждет самая короткая рабочая неделя

01 декабря 2025, 08:53

Бессараб: последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей

Фото: iStock/littlehenrabi

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила о двухдневной рабочей неделе перед Новым годом, передает РИА Новости.





По словам депутата, жители России будут работать только 29 и 30 числа.





«Последняя неделя декабря станет самой короткой», — заключила Бессараб.