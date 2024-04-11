«Это будет захватывающе». Депутат Буцкая рассказала, о чём будут говорить на уроках семьеведения

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Занятия по семьеведению, которые вводятся для старшеклассников российских школ с 1 сентября этого года, будут проводить в рамках внеклассной работы или «Разговоров о важном».
Говорить станут о семье, традиционных семейных ценностях, традициях семьи, рассказала «Радио 1» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
По словам Буцкой, на уроках будут обсуждать и такие актуальные темы, как построение отношений в семье. Вести занятия станут специально подготовленные преподаватели.
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«Историю страны лучше всего изучать, составляя генеалогическое древо. Это не только возможность для всей семьи собраться за одним столом и посмотреть семейный альбом, но и доехать, наконец, до бабушки или тёти, поговорить с ними, записать семейную историю, найди фотографии. Из таких кубиков и будет собран этот предмет – «Семьеведение». Это не будет урок, где ученика вызывают в доске, ставят двойки. Это будут встречи по темам, которые интересны для самих ребят», – поделилась депутат.
По словам Буцкой, на уроках будут обсуждать и такие актуальные темы, как построение отношений в семье. Вести занятия станут специально подготовленные преподаватели.
«Например, берётся тема «Молодая семья». Сколько всего интересного можно обсудить! Как вместе жить, как вести семейный бюджет, что делать при первой ссоре. Это будут уроки жизни. Сейчас идёт большая работа по поводу того, как построить такие уроки, как подготовить преподавателей. Это будут люди с педагогическим образованием, школьные учителя. Но им обязательно должно быть интересно говорить с ребятами на такие темы, у них должен гореть глаз», – сказала собеседница «Радио 1».Как отметила Татьяна Буцкая, уроки семьеведения будут вынесены из обязательной школьной программы.
«У нас есть обязательные уроки и есть внеучебная деятельность. Тот блок, который мы сейчас обсуждаем, вынесен за пределы школьной программы. Но при этом и в основных школьных предметах у нас останется, а там, где не было, добавится всё, что касается семьи – и в истории, и в обществознании, и даже в русском языке», – пояснила парламентарий.Она заключила, что 34 часа внеучебной деятельности уже прописаны, и пообещала, что занятия должны быть очень интересными и даже захватывающе.
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Лора Луганская