В школах России может появиться новый предмет семьеведение

Фото: istockphoto/Halfpoint
Со следующего года в учебной программе может появиться новый предмет — семьеведение. Об этом сообщила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Останина отметила, что преподавание семьеведения, начавшись в Самаре, уже ведется в 40 российских регионах. Пока что его дают отдельной темой в рамках курса обществознания, а методические материалы для него готовит Институт изучения детства, семьи и воспитания, подведомственный министерству просвещения.
Читайте также:
На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 6,5 тыс подмосковных семей
Юных музыкантов и художников посвятили в первоклассники
В Подмосковье прошло торжественное открытие «Школьной лиги»
Александр Бойцов