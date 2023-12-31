Депутат Чаплин исполнил мечту девочки из ДНР

Маргарита Недомеркова из Седово мечтала о ноутбуке и написала об этом на «Ёлку желаний».
Для девушки добрым Дедом Морозом стал Никита Чаплин, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.
Ранее депутат Госдумы Хамитов исполнил мечту 10-летнего Артура из ДНР. Артур Лукьянов загадал необычное желание.
Мальчик мечтал получить футболку спортивного клуба «Зенит». Артур очень любит футбол, и сам занимается им.Его заветную мечту осуществил в рамках акции «Ёлка желаний» Амир Хамитов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.
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«Подарок от меня отправится в Новоазовский район ДНР 16-летней Маргарите. Девочка попросила ноутбук для учебы. Очень важно, что получится не просто исполнить желание подростка, но и укрепить уверенность, что Россия - одна большая семья!» - сказал Никита Чаплин во время акции «Ёлка желаний» в Доме Правительства Московской области.
Мальчик мечтал получить футболку спортивного клуба «Зенит». Артур очень любит футбол, и сам занимается им.Его заветную мечту осуществил в рамках акции «Ёлка желаний» Амир Хамитов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.
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Мария Фирсова