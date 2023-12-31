Зампред Правительства МО Гержик вручил подарок мальчику из ДНР

Желание мальчика Серёжи из села Митьково-Качкары на «Ёлке желаний» исполнил заместитель председателя Правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.
Сергей Бабанов мечтает восстанавливать разрушенные города и посёлки родного Донбасса, но для этого ему ещё многому нужно научиться.
Министр Гержик высоко оценил стремление мальчика, ведь он сам является частым гостем новых регионов России, поскольку при его непосредственном участии специалистами из Подмосковья производятся восстановительные работы в Приазовье.
Гержик вручил Сергею в качестве подарка на Новый год ноутбук.
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Министр Гержик высоко оценил стремление мальчика, ведь он сам является частым гостем новых регионов России, поскольку при его непосредственном участии специалистами из Подмосковья производятся восстановительные работы в Приазовье.
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Анастасия Чинкова