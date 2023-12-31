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Андрей Иванов исполнил желание ученика Безыменской школы из ДНР

31 декабря 2023, 14:01

Для 16-летнего Александра Чеснокова, ученика 11 класса Безыменской школы из ДНР, добрым волшебником стал Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа Московской области.
«Новый Год - это время, когда сбываются все мечты. И я с большим удовольствием хочу создать чувство праздника, чувство радости для Александра. Что касается акции «Ёлка желаний», то это очень добрая традиция, которая будет и дальше развиваться и приносить радость нашим детям!», -сказал Андрей Иванов.
Желание Александр исполнили, и он получил в подарок ноутбук.


Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года администрация Новоазовского района приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

В России она проводится шестой год подряд. За это время исполнили более 100 тысяч желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В этом году благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей из семей погибших участников СВО.

Дедами Морозами для маленьких жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.

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#праздники
#новый год
#дети
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Депутат Госдумы Хамитов исполнил мечту 10-летнего Артура из ДНР
31 декабря 2023, 14:51

Артур Лукьянов загадал необычное желание.
Мальчик мечтал получить футболку спортивного клуба «Зенит». Артур очень любит футбол, и сам занимается им.

Его заветную мечту осуществил в рамках акции «Ёлка желаний» Амир Хамитов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.

10-летний Артур получил не только форму, но и мяч с автографами всех членов команды ФК «Зенит». Мальчику записал видеообращение защитник клуба Дмитрий Чистяков. Он пожелал ему реализации всех планов.

«Ёлка желаний» является инициативой Владимира Путина. У каждого есть возможность стать добрым волшебником и исполнить желания ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, тем, кто имеет ограниченные физические возможности, детям участников СВО, а также из новых российских регионов.

Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).

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#новый год
#ёлка желаний
#дети
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С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в РФ
Желающие переселиться в РФ, с 1 января обязаны подтвердить знание русского языка
31 декабря 2023, 14:39

Фото: istockphoto/rarrarorro

C 1 января соотечественники, которые проживают за рубежом и желают добровольно переселиться в РФ, будут обязаны документально подтверждать владение русским языком.
Данная информация следует из постановления правительства, которое опубликовано на портале правовой информации.

Условием приема заявлений от соотечественников, которые не являются гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме.

Подтвердить владение русским языком возможно документом (или его дубликатом) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Или документом об образовании, который был выдан в иностранном государстве, где русский — один из государственных языков, а также решением комиссии по результатам собеседования.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за рубежом, принята президентским указом в 2006 году. Она способствует переселению на родину людей, которые оказались после распада СССР за пределами РФ.

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#гражданство
#россия
#русский язык
#новости
#общество
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Зампред Правительства МО Гержик вручил подарок мальчику из ДНР
31 декабря 2023, 14:25

Фото: istockphoto/rarrarorro

Желание мальчика Серёжи из села Митьково-Качкары на «Ёлке желаний» исполнил заместитель председателя Правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.
Сергей Бабанов мечтает восстанавливать разрушенные города и посёлки родного Донбасса, но для этого ему ещё многому нужно научиться.

Министр Гержик высоко оценил стремление мальчика, ведь он сам является частым гостем новых регионов России, поскольку при его непосредственном участии специалистами из Подмосковья производятся восстановительные работы в Приазовье.

Гержик вручил Сергею в качестве подарка на Новый год ноутбук.

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Андрей Иванов исполнил желание ученика Безыменской школы из ДНР
#ёлка желаний
#алексей гержик
#подарок
#днр
#ребёнок
#новый год
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Роднина рассказала, как реагирует на критику из-за жизни в США
Ирина Роднина заявила, что спокойно реагирует на критику жизни в США
31 декабря 2023, 14:20

Фото: istockphoto/rarrarorro

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина рассказала о своей реакции на критику из-за жизни в США.
Sport24 пишет, что, по словам Родниной, она спокойно реагирует на комментарии людей о её жизни в США. Роднина отметила, что работала там.

«Это было другое время, не как сейчас. Жила в Моcкве, когда ещё даже многие не родилиcь. И поехала в CША, когда многие хотели переехать в Моcкву», — говорит Ирина Роднина.
29 декабря Роднина сравнила уровень комфорта московской жизни и жизни в Нью-Йорке. По её мнению, Москва намного лучше для жизни.

Ирина Роднина жила в Америке с 1990 по 2002 год. В США она работала тренером международного центра фигурного катания.

Ранее шахматистка Гунина рассказала о своём отношении к украинским спортсменам. В субботу россиянка Валентина Гунина стала первой на чемпионате мира по блицу, прошедшем в Самарканде (Узбекистан). Валентина Гунина во второй раз одержала победу на чемпионате мира по блицу. Впервые она победила на турнире в 2012 году. Гунина набрала 14 очков из 17 возможных. В заключительной партии спортсменка из России обыграла украинку Анну Музычук.

«Меня не смущает, что украинские шахматистки не подают руки, потому что мы все понимаем, что можно делать, а что нельзя»-, говорит Валентина Гунина.
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#спорт
#сша
#россия
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Глава Щёлково Булгаков исполнил мечту 10-классника на «Ёлке желаний»
31 декабря 2023, 13:30

Фото: istockphoto/rarrarorro

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков принял участие в акции «Ёлка желаний».
С новогоднего дерева он снял пожелание 10-классника Дмитрия Жуковского из Новоазовска, который написал, что хочет связать свою жизнь с IT-технологиями. Подросток очень хотел получить в подарок смартфон.

Булгаков исполнил желание Дмитрия и вручил ему долгожданный гаджет.

«Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. В рамках этой акции исполняются мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.

Ребята получают как материальные подарки, такие как цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, так и нематериальные (поездки, билеты на концерты, встречи с известными людьми).

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Администрация Новоазовского района поучаствовала в «Ёлке желаний»
#ёлка желаний
#щёлково
#подарок
#подросток
#смартфон
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Администрация Новоазовского района поучаствовала в «Ёлке желаний»
31 декабря 2023, 13:13

В преддверии Нового года администрация Новоазовского района приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
В России она проводится шестой год подряд. За это время исполнили более 100 тысяч желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В этом году благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей из семей погибших участников СВО.
Дедами Морозами для маленьких жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.

Сегодня подаркам радовались Максим Замай, Дмитрий Жуковский, Сергей Бабанов, Руслан Куница, Даниил Олейник, Маргарита Недомеркова, Александр Чесноков и Артур Лукьянов.

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#дети
#новый год
#подарки
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Жителей Курской области призвали оставаться дома на фоне обстрела Белгорода
Старовойт призвал жителей Курской области остаться дома после удара по Белгороду
31 декабря 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона оставаться дома из-за удара украинской армии по Белгороду. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Также с обращением к жителям выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своём Telegram-канале он сообщил об отмене всех праздничных массовых мероприятий в регионе. Он выразил надежду на то, что жители понимающе отнесутся к принятию такого решения.

Старовойт и Гусев выразили соболезнования родным и близким тех, кто оказался жертвами или пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода.

По последним данным, в результате атаки на Белгород погибли 24 человека, среди которых четверо детей. Ещё 109 получили ранения разной степени тяжести.

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#курская область
#белгород
#обстрел
#жители
#губернатор
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«Ёлка желаний»: Депутат Госдумы Панин сделал подарок мальчику из ДНР
31 декабря 2023, 12:34

Депутат Госдумы Геннадий Панин в рамках акции «Елка желаний» снял шар с просьбой от 8-летнего Владислава Храмова.
«Приближается Новый год - время добрых чудес. В наших руках сделать чью-то мечту реальностью, подарить веру и улыбку»,-сказал Геннадий Панин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.
Владу Храмову 8 лет. Он живет в Тельмановском районе ДНР. Мальчик попросил у Деда Мороза прогулочный самокат с большими колесами. Геннадий Панин исполнил мечту ребёнка. Мальчик уже получил подарки и сказал, что исполнилась его мечта.

«Ёлка желаний» является инициативой Владимира Путина. Каждый может стать добрым волшебником и исполнить желания ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, тем, кто имеет ограниченные физические возможности, детям участников СВО, а также из новых российских регионов.

Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).

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#депутат
#госдума
#дети
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Депутат Мособлдумы Закиров исполнил желание мальчика на «Ёлке желаний»
31 декабря 2023, 12:22

Депутат Московской областной Думы Лев Закиров принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнил мечту мальчика из села Гусельщиково.
8-летний Максим Замай мечтает стать киберспортсменом, поэтому попросил в подарок планшет.

Депутат Закиров поздравил мальчика с наступающим новым годом и подарил заветный подарок.

«Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. Каждый имеет возможность исполнить мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.

Подарками могут стать как материальные пожелания, такие как цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, так и нематериальные (поездки, билеты на концерты, встречи с известными людьми).

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#ёлка желаний
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#мособлдума
#подарок
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