Андрей Иванов исполнил желание ученика Безыменской школы из ДНР

Для 16-летнего Александра Чеснокова, ученика 11 класса Безыменской школы из ДНР, добрым волшебником стал Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа Московской области.
«Новый Год - это время, когда сбываются все мечты. И я с большим удовольствием хочу создать чувство праздника, чувство радости для Александра. Что касается акции «Ёлка желаний», то это очень добрая традиция, которая будет и дальше развиваться и приносить радость нашим детям!», -сказал Андрей Иванов.Желание Александр исполнили, и он получил в подарок ноутбук.
В России она проводится шестой год подряд. За это время исполнили более 100 тысяч желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В этом году благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей из семей погибших участников СВО.
Дедами Морозами для маленьких жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.
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