Депутат Чаплин предлагает сделать Старый новый год выходным

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Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предлагает сделать Старый новый год выходным днем.
По мнению депутата, выходной нужен, чтобы разгрузиться перед трудовыми буднями, а также предоставить возможность россиянам выехать на дачи.
По мнению Чаплина, можно закрепить, что решение о выходном останется на усмотрение каждого российского субъекта.
Ранее сообщалось, что исследование ЮMoney показало, что большинство россиян (41%) на Новый год не получили никаких подарков.
При этом, 21% опрошенных получили в подарок деньги, 11% — смартфон, 9% — парфюм, по 5% — наушники и ювелирные украшения, по 3% — книги, пластинки и фен. Также среди новогодних подарков респонденты отмечали электронику, свечи, комнатные цветы, домашние тапочки и сладости.
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«После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных – на Старый новый год», - сказал Никита Чаплин РИА Новости.
Ранее сообщалось, что исследование ЮMoney показало, что большинство россиян (41%) на Новый год не получили никаких подарков.
При этом, 21% опрошенных получили в подарок деньги, 11% — смартфон, 9% — парфюм, по 5% — наушники и ювелирные украшения, по 3% — книги, пластинки и фен. Также среди новогодних подарков респонденты отмечали электронику, свечи, комнатные цветы, домашние тапочки и сладости.
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Мария Фирсова