Россиян призвали зажечь свечи и положить монетку под подушку на Старый Новый год

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Старый Новый год всегда отмечается в ночь с 13 на 14 января. Название торжества объясняется утверждением нового календаря. То есть старый Новый год — это Новый год по старому стилю. Раньше в эту ночь было принято совершать определённые ритуалы и гадания. О том, что модно и что нельзя делать на Старый Новый год, в эфире «Радио 1» рассказал астролог Павсекакий Богданов.
По словам эксперта, Старый Новый год – это отсчётный период. Если 1 января вы встретили неудачно или не так, как хотели, можно исправить это в ночь с 13 на 14 января. Считается, что зажённые в эту ночь свечи могут очистить дом от злых духов и принести любовь.
Старый Новый год рекомендуется встретить в новой праздничной одежде. В эту ночь нельзя ругаться и решать незавершённые дела. Это может принести в жизнь больше конфликтов.
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«Зажжённые свечи в доме прогонят злых духов и злобу. А чтобы в новом году появилась личная жизнь, с 23 часов до 00:15 должна на подоконнике гореть красная свеча. Ложась спасть в этот вечер, нужно загадать мужа, сказав: “Хочу в этом году выйти замуж или хочу найти любовь”. Не знаю как, но это действительно работает. С научной точки зрения, это работает как медитация, как аутотренинг», — сказал астролог.
«Раньше одевались во все новое, праздничное, на столе были праздничные скатерти с вышивками, чтобы задобрить год, чтобы он был плодотворный в плане денег и урожая. В эту ночь нельзя ругаться, нельзя заходить в год в ссоре, нельзя быть в дурном настроении, вы себе испортите весь год. Если есть какие-то нерешённые проблемы, лучше решить их 13 числа. Чтобы быть в достатке, положите монету под подушку, и год принесёт вам эти деньги», — подчеркнул Богданов.Астролог призвал подойти к празднованию с юмором и добрыми намерениями. Важно понять, чего вам хочется от жизни и загадать это в старо-новогоднюю ночь.
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Екатерина Шмакова