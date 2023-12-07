Депутат Драпеко: Нужен недопуск к госфинансам артистов антироссийских позиций

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала недопуск к государственному финансированию артистов, придерживающихся антироссийской позиции.
«У нас действительно такие случаи есть. Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств», — прокомментировала в беседе с RT Драпеко.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров призвал ограничить для артистов с антироссийской позицией государственное финансирование на создание культурных продуктов. Он отметил, что зачастую выходит, что публично дискредитирующие государственную власть РФ, ВС РФ, призывающие к введению санкций в отношении России люди после могут получить гонорар за счёт государства на создание своих проектов.
Читайте также:
Депутат Фёдоров: Госфинансирование — не для артистов с антироссийской позицией
Певица Ротару заплатила солидную сумму за выезд своего внука с Украины
Позиция по СВО или скандалы с «Щелкунчиком»: за что уволили директора Большого театра
Мелисса Тимофеева