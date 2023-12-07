Депутат Фёдоров: Госфинансирование — не для артистов с антироссийской позицией

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров призвал ограничить для артистов с антироссийской позицией государственное финансирование на создание культурных продуктов.
«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности нормативно запретить лицам, публично выразившим антироссийскую позицию, участвовать в создании культурных, художественных продуктов за счёт государственного финансирования, средств организаций с государственным участием», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минкульта Ольги Любимовой.
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