Депутат Фёдоров: Надо повысить вычет на детей работающим супругам участников СВО

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой увеличить налоговые вычеты на детей для супругов участников спецоперации на Украине.
«В целях поддержки участников СВО, на иждивении у которых находятся супруги, которые совмещают воспитание детей с трудовой деятельностью, прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности десятикратного увеличения сумм налоговых вычетов на детей для работающих супругов военнослужащих на весь период участия последних в Специальной военной операции на Украине», — приводит RT текст обращения депутата.
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