Россиянам предложили создать эмблему Года волонтёрского движения в СНГ

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В СНГ объявили конкурс на лучшую эмблему Года волонтёрского движения. Об этом «Радио 1» сообщили в Федеральном агентстве по делам молодёжи (Росмолодёжь).
Согласно решению Совета глав государств СНГ от 14 октября текущего года 2024 год объявляется Годом волонтёрского движения в СНГ.
Конкурс на лучшую эмблему проводится «МИРЭА – Российским технологическим университетом».
Принять участие в создании эмблемы могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, представители госструктур, которые занимаются молодёжной политикой, а также представители молодёжных общественных организаций и образовательных учреждений.
Работы можно отправить до 25 ноября до 23:00 по мск по адресу: forms.yandex.ru/cloud/654a10056938720b7b158525/
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Конкурс на лучшую эмблему проводится «МИРЭА – Российским технологическим университетом».
Работы можно отправить до 25 ноября до 23:00 по мск по адресу: forms.yandex.ru/cloud/654a10056938720b7b158525/
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Анастасия Чинкова