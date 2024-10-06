Депутат ГД Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах заработает в 2025 году

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Весной 2025 года начнет свою работу закон, связанный с жилищно-накопительными вкладами, его примут в конце текущего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Анатолия Аксакова.
«По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — прокомментировал председатель комитета ГД по вопросам финансового рынка.Вклады будут открывать по договору о жилищных сбережениях, а когда он закончится — отправлять на улучшение жилищных условий вкладчика. Вклад действует не менее года, а сам вкладчик должен быть физлицом. Законопроект приняли в апреле.
По договору банк примет от вкладчика деньги, начислит проценты и направит средства на покупку жилья по распоряжению вкладчика или же на долевое, а также индивидуальное жилищное строительство.
Такие вклады позволят накопить на начальный взнос по ипотеке.
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Никита Кротов