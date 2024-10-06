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Депутат ГД Аксаков: закон о жилищно-накопительных вкладах заработает в 2025 году

06 октября 2024, 10:44
Фото: istockphoto/Evkaz

Фото: istockphoto/Evkaz

Весной 2025 года начнет свою работу закон, связанный с жилищно-накопительными вкладами, его примут в конце текущего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Анатолия Аксакова.
«По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — прокомментировал председатель комитета ГД по вопросам финансового рынка.
Вклады будут открывать по договору о жилищных сбережениях, а когда он закончится — отправлять на улучшение жилищных условий вкладчика. Вклад действует не менее года, а сам вкладчик должен быть физлицом. Законопроект приняли в апреле.



По договору банк примет от вкладчика деньги, начислит проценты и направит средства на покупку жилья по распоряжению вкладчика или же на долевое, а также индивидуальное жилищное строительство.

Такие вклады позволят накопить на начальный взнос по ипотеке.

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#ипотека
В Москве начнут производить батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров
Выпуск аккумуляторов для СИМ начнут в ОЭЗ «Технополис Москва»
06 октября 2024, 11:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Производство литийионных батарей для малого электротранспорта откроет предприятие «НПК Симба» на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Уточняется, что инвестиции в реализацию проекта составят более ста миллионов рублей. По словам Гарбузова, будет создано почти двадцать новых рабочих мест.

Министр отметил, что в 2024 году ожидается запуск первого этапа производственного процесса, который предполагает выпуск до 60 тысяч единиц продукции в год. Реализация проекта запланирована в несколько этапов, заключительный произойдет в IV квартале 2028 года, добавил Гарбузов.

Отмечается, что к этому моменту производственная мощность составит 125 тыс. батарей в год.

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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
Актер Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации неврологии
06 октября 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее Ливанову удалили тромб, который представлял смертельную опасность. Отмечается, что у 89-летнего актера диагностировали уже третий по счёту инсульт.

Согласно данным источника, после госпитализации Ливанов приходил в сознание и самостоятельно дышал, однако спустя некоторое время ситуация ухудшилась.

Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 1 октября этого года с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у артиста остановилось сердце. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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#инсульт
#сердце
#режиссёр
#операции
#опасность
#актёр
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В Лас-Вегасе взорвут легендарное казино Tropicana
В Лас-Вегасе снесут знаменитое казино Tropicana, которое работало с 1957 года
06 октября 2024, 10:23

Фото: iStock/nazarovsergey

В Лас-Вегасе 9 октября этого года состоится шоу, по итогам которого будет снесено легендарное казино-курорт Tropicana. Об этом сообщила компания-владелец заведения Bally`s Corporation, передает 8newsnow.
Отмечается, что зрителям будет представлено шоу с дронами и фейерверками, а завершится оно взрывом Tropicana. Согласно информации источника, на месте казино в дальнейшем планируется построить стадион.

Иные подробности предстоящего мероприятия не уточняются.

Напомним, Tropicana проработало 67 лет. На 12 тысячах квадратных метрах работали более 3 тысяч игровых автоматов и были места для 132 настольных игр. Каждый день в этом казино проводились турниры по покеру.

Ранее сообщалось, что жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила их в онлайн-казино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#стадион
#мероприятия
#шоу
#онлайн
#сша
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Ученые узнали, кто устроил «нулевую мировую войну»
РИАН: археологи в ФРГ пытаются выяснить, кто устроил древнейшую битву в Европе
06 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/Tennessee Witney

Совсем недавно ученым стало известно об одном из самых первых сражений в Европе, пишет РИА Новости.
Отмечается, что военные действия в долине реки Толлензе были самыми значимыми в Германии. Битва, которая привела к многочисленным жертвам, началась 3200-3300 лет назад.

Согласно информации источника, с 2008 года в Толлензе ведутся раскопки, которые не закончены и по сегодняшний день. Археологи обнаружили более 12 тысяч фрагментов костей. Уточняется, что останки принадлежат мужчинам, которые погибли от мечей и стрел.

Среди оружия были найдены бронзовые наконечники, деревянная палица, молот. Ученые сообщили, что в боях принимали участие минимум четыре тысячи воинов.

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#ученые
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#военные
#германия
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Сокращение безработицы и прогресс в науке: Московской области 95 лет, история успеха и достижения
06 октября 2024, 10:00

Фото: istockphoto / VasKhomchin

6 октября Московская область отмечает своё 95-летие. За этот период регион прошёл путь от исторически значимой территории до одного из ведущих экономических, научных и культурных центров России.
Московская область имеет богатую историю, которая началась задолго до официального образования региона в 1929 году. Подмосковье всегда занимало важное место в жизни страны, будучи ключевым транспортным узлом и культурным центром России. Многие древние города области обладают богатым историческим наследием и множеством архитектурных памятников.

Экономическое развитие

В 2024 году экономика Московской области демонстрировала устойчивый рост благодаря развитию промышленного сектора, увеличению объёмов производства и положительным изменениям в сфере грузоперевозок и пассажирских перевозок.

Розничный товарооборот также показал значительный прирост — на 10,5 %, а объём платных услуг населению возрос на 4,7 %. Средняя зарплата за месяц увеличилась на 20,2 %, а уровень безработицы снизился.

Фото: istockphoto / Dilok Klaisataporn

Развитие дорожной инфраструктуры

В течение последнего года в Московской области активно развивалась дорожно-транспортная сеть. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был произведён ремонт более пятидесяти участков региональных трасс в городской черте. Это существенно повысило уровень комфорта передвижения для местных жителей и улучшило транспортную доступность социально значимых объектов.

Фото: istockphoto / Iryna Melnyk

Экологическая и социальная сфера

Подмосковье активно работает над улучшением экологической ситуации. Внедрение современных систем переработки отходов, а также проекты по озеленению и благоустройству территорий положительно влияют на качество жизни.

Фото: istockphoto / IThx4Stock

Развитие здравоохранения и образования

В регионе были открыты новые медицинские центры, школы и детские сады, а действующие учреждения получили современное оборудование и высококвалифицированных специалистов.

С началом учебного года в Московской области было открыто более 60 образовательных учреждений, из которых 39 новых школ и 24 детских сада.

Фото: istockphoto / metamorworks

Наука и технологии

В период с 2023 по 2024 год Московская область продемонстрировала заметный прогресс в развитии науки и технологий, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ). Успехи в этой сфере были признаны на различных конкурсах, подчёркивающих высокий уровень инноваций и разработок, происходящих в регионе.

Кроме того, регион активно предоставляет гранты и создаёт благоприятные условия для развития IT-индустрии.

Фото: istockphoto / Userba011d64_201

Культура и искусство

Московская область известна своими культурными мероприятиями и фестивалями. Разработаны новые туристические маршруты, отреставрированы исторические памятники, что обеспечивает сохранение культурного наследия и привлекает интерес как местных жителей, так и гостей региона.

Кроме того, в Московской области отремонтировали и модернизированы различные культурные объекты, музеи и библиотеки.

Фото: istockphoto / shironosov

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#московская область
#подмосковье
#памятники
#проекты
#качество жизни
#рост
#развитие
#история
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Стало известно, как «Моссад» заминировал пейджеры для «Хезболлы»
WP: «Моссад» вынудил членов «Хезболлы» брать пейджер двумя руками
06 октября 2024, 09:58

Фото: iStock/Dmitriy83

Пейджеры, которыми пользовались участники движения «Хезболла», были разработаны и запрограммированы особым образом израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники в США, Израиле и на Ближнем Востоке.
Согласно материалам газеты, для того, чтобы прочитать зашифрованное сообщение, необходимо было зажать кнопки сразу двумя руками. Уточняется, что именно это и активировало взрывчатку внутри пейджера.

Заминированные рации начали использоваться в Ливане «Моссадом» еще в 2015 году. В то время устройства содержали огромные батареи, скрытую взрывчатку и систему для прослушивания. Отмечается, что разведка Израиля могла взорвать устройства и раньше.

Напомним, массовая детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября текущего года. Пострадали не менее 2800 человек, восемь из них скончались, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

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#страны
#человек
#разведка
#израиль
#ливан
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«‎Космический путь»: Личная жизнь, биография и детство репера MACAN
06 октября 2024, 09:00

Фото: соцсети MACAN

В России много талантливых рэперов, но не всем удается достичь успеха. MACAN (Андрей Косолапов) завоевал огромную популярность среди молодежи.
В материале «Радио 1» расскажем о том, как этот рэп-исполнитель начал свою карьеру, о его детстве, личной жизни и самых популярных хитах.

Детство MACAN

Будущий артист родился в столице в благополучной семье. Его отец сначала занимался бизнесом, а затем увлекся режиссурой, снимая фильмы для благотворительных фондов.

Родители старались обеспечить своих детей всем необходимым — у Косолапова есть три младшие сестры. По его воспоминаниям, на день рождения он всегда получал замечательные подарки, в том числе двухместную игрушечную машинку.

Прежде чем рэпер Macan выпустил свой сингл «Май», он посещал музыкальную школу, но занятия казались ему скучными. Гораздо больше его увлекали занятия в спортивной секции самбо, которые помогали ему выпустить накопившуюся энергию и научили дисциплине и умению постоять за себя.

Фото: iStock/Venerala

Подросток с удовольствием слушал треки Snoop Dogg и Eminem, а позже заинтересовался творчеством Басты и Шокка. Музыка стала его главной страстью, и уже в одиннадцать лет Macan начал писать свои первые тексты песен в стиле классического пацанского рэпа. Однако к тому времени он стал менее примерным учеником: начал пропускать занятия и хулиганить, а в девятом классе оказался в полиции после драки с одноклассником.

Родители не одобряли увлечение сына и его поведение, надеясь, что он изменится и завершит обучение в вузе. В ответ на это Macan решил отложить музыку и поступил в РАНХиГС на юридический факультет, но с первых дней учебы понял, что не видит себя в этой профессии. Поступление стало лишь способом прекратить конфликты в семье.

Начало карьеры рэпера MACAN

Первые композиции артист выпустил в социальных сетях под псевдонимом Young Chaser в 2018 году. Синглы «Parliament» и «На парусах» не принесли ему особого успеха, но это не остановило молодого таланта.

В следующем году Macan выпустил треки «На меня» и «М16», а также представил свой дебютный альбом «1000 км до мечты». Его песни, наполненные трогательной лирикой и переживаниями из-за разбитого сердца, нашли отклик у молодежи и стали популярными.

Фото: iStock/bernardbodo

Критики отмечают, что творчество молодого исполнителя характеризуется хорошо структурированными и понятными композициями, припевы которых легко запоминаются.

Макан создал свой узнаваемый стиль, сочетающий мелодичные вступления с быстрым ритмичным флоу в начале. Он обращается к слушателям напрямую, привлекая их своей искренностью, простотой языка и отсутствием попыток навязать свое мнение.

Главные хиты MACAN

Одна из самых популярных песен MACAN – «Буду пьяным молодым», которая стала настоящим хитом. Эта композиция завоевала сердца слушателей благодаря своей запоминающейся мелодии и трогательной лирике.

Кроме того, большой популярностью пользуется трек Macan, выпущенный совместно с исполнителем A.V.G под названием «Привыкаю», а также треки «asphalt 8» и «Как je».

Личная жизнь MACAN

Артист предпочитает не делиться подробностями личной жизни, но известно, что его первой музой была Даяна Погосова. После расставания в 2019 году они остались друзьями.

В 2020 году MACAN заявил, что его сердце свободно и он мечтает о семье. Зимой 2023 года появились слухи о его романе с Николь Сахтариди, но официального подтверждения не было. Ему также приписывали отношения с Валей Карнавал.

В интервью в 2024 году рэпер высказал требования к своей избраннице, осудив девушек за откровенные фото. Это вызвало критику со стороны поклонников, которые указали на противоречия между его словами и поведением Николь. В ответ MACAN объяснил, что говорил только за себя и не одобряет подобный контент.

Позже в интернете появились фотографии рэпера с девушкой, его поклонники предположили, что у него новые отношения с экс-участницей шоу «Невеста. Экстра любовь» Марией Мотиной.

MACAN сейчас

В 2024 году MACAN отправился в тур по России. С октября он планирует посетить как минимум 11 городов, среди которых Владивосток, Смоленск, Архангельск, Новосибирск и другие.

«Ты идешь, и в какой-то момент тебе говорят, что все билеты на твой концерт проданы. Когда треки залетают в чарты, когда люди тебе пишут огромные сообщения «твоя музыка меня спасает», ты понимаешь, что все не зря, и это космический, я считаю, путь», — отмечает артист.

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#музыка
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Московской области 95 лет: Топ-4 впечатляющих фактов о Подмосковье
06 октября 2024, 08:00

Фото: istockphoto / VasKhomchin

6 октября Московская область отмечает свой 95-летний юбилей. В честь этого события «Радио 1» подготовило необычные и интересные факты о любимом регионе.

Впечатляющий масштаб Подмосковья


Московская область стала домом для почти 8 миллионов 700 тысяч человек. Для сравнения, население Швейцарии составляет чуть менее 8,6 миллиона, а вся Хорватия могла бы разместиться на территории региона не один, а целых два раза. Интересно, что все жители Словении смогли бы разместиться в Подмосковье в четырехкратном размере.

Фото: istockphoto / JackF

Расширяя географический кругозор, нельзя не отметить, что Дания, Нидерланды, Швейцария, Армения, Молдавия, Израиль, Черногория и Катар — все эти страны имеют меньшую площадь, чем Московская область, причем некоторые из них более чем в два раза! Это ещё раз подчеркивает масштаб региона и его значимость на карте мира.


Подмосковье — колыбель космонавтики


Но Подмосковье — это не только численность населения и площадь. Регион стал одной из колыбелей российской космонавтики. Город Королев Московской области в середине XX века стал центром разработки пилотируемых космических кораблей.

Именно здесь, в Особом конструкторском бюро №1, ныне известном как Ракетно-космическая корпорация «Энергия», под руководством выдающегося ученого Сергея Павловича Королева началась работа над первой моделью космического корабля «Союз».

Сегодня, спустя десятилетия, «Союз» остается одним из основных транспортных средств, на которых человечество добирается до Международной космической станции, что говорит о высокой планке профессионализма и технологий, заложенных в основу подмосковной космонавтики

Фото: Фото: istockphoto / Armastas


Край рукоделия


Московская область — край мастеров и рукодельниц. Она известна своими народными промыслами и мастерством местных жителей.

Здесь находятся известные города и поселения, такие как Гжель, Павловский Посад, Жостово, Клин и Сергиев Посад. Они славятся своими уникальными изделиями и традициями. Эти места привлекают туристов со всего мира, так как демонстрируют разнообразие и высокое качество продукции, созданной руками мастеров.

Фото: istockphoto / trofimich



Дно океана


Много лет назад территория современной Московской области была морским дном. В реках и ручьях до сих пор находят древние окаменелости.

В течение палеозойской и мезозойской эры, которая охватывает период от 400 до 135 миллионов лет назад, территория Подмосковья несколько раз подвергалась затоплению морем, формируя обширные мелководные болота с богатой растительностью. Например, Раменский район некогда находился на дне Карбонового моря, о чем свидетельствуют многочисленные находки раковин моллюсков, кораллов и следов беспозвоночных существ, зафиксированные в известняковых и глинистых слоях осадочных пород.

Фото: istockphoto / chaluk

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#московская область
#подмосковье
#гжель
#королёв
#ракета
#жители
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Лерчек дала признательные показания на первом допросе
Лерчек дала признательные показания на первом допросе
06 октября 2024, 06:40

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания на первом допросе, но позже отказалась от признания. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, получив информацию от сотрудников правоохранительных органов.
Согласно сообщению, Лерчек призналась в совершении валютных операций, в ходе которых она по поддельным документам переводила деньги на счет нерезидента России.

Валерия и Артем Чекалины, которые являются мужем и женой, подверглись новому уголовному преследованию за свой развод. Инфлюенсер забыла заплатить дополнительные налоги за фитнес-приложение, выпущенное в Дубае.

В начале октября в Москве сообщили, что Валерия и Артем Чекалины незаконно вывели из России более 250 миллионов рублей.

Утром 3 октября стало известно, что блогеры задержаны на 48 часов. Тогда же был задержан и третий фигурант дела, соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально следователи планировали задержать только Вишняка, но после очной ставки и допроса решили задержать и бывшую жену Чекалиных, которая помогла ему вывести через Дубай около 1 миллиона долларов в 2024 году и 250 миллионов рублей в 2022 году.

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#блогер
#уголовное дело
#суд
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