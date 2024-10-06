В России начнут преподавание кибербезопасности

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Уже в 2024 году в российских школах и университетах начнут преподавать кибербезопасность. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Отмечается, что курсы по кибербезопасности были разработаны совместно с Министерством образования. Необходимость таких уроков объясняется участившимися случаями мошенничества с использованием цифровых технологий.
В рамках курса студенты узнают, как защитить свои персональные данные, как бороться с социальной инженерией, что такое фишинг и дропперство, подчеркивается в материале.
В июне участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили вопросы кибербезопасности и искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено экономической безопасности государств с точки зрения защиты прав граждан в интернете.
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«Для популяризации идей борьбы с финансовым мошенничеством среди детей и студентов разрабатываются материалы для проведения занятий по тематике киберграмотности и кибербезопасности, чтобы не только рассказать об основных схемах работы мошенников, но и в игровой форме отработать навыки быстрого и осознанного распознания противоправных действий на финансовом рынке», – отметили в Минфине.
В рамках курса студенты узнают, как защитить свои персональные данные, как бороться с социальной инженерией, что такое фишинг и дропперство, подчеркивается в материале.
В июне участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили вопросы кибербезопасности и искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено экономической безопасности государств с точки зрения защиты прав граждан в интернете.
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Александр Климов