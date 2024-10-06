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В России начнут преподавание кибербезопасности

«Известия»: в 2024 году в школах и вузах начнут преподавать кибербезопаность
06 октября 2024, 01:30
Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Уже в 2024 году в российских школах и университетах начнут преподавать кибербезопасность. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Отмечается, что курсы по кибербезопасности были разработаны совместно с Министерством образования. Необходимость таких уроков объясняется участившимися случаями мошенничества с использованием цифровых технологий.

«Для популяризации идей борьбы с финансовым мошенничеством среди детей и студентов разрабатываются материалы для проведения занятий по тематике киберграмотности и кибербезопасности, чтобы не только рассказать об основных схемах работы мошенников, но и в игровой форме отработать навыки быстрого и осознанного распознания противоправных действий на финансовом рынке», – отметили в Минфине.



В рамках курса студенты узнают, как защитить свои персональные данные, как бороться с социальной инженерией, что такое фишинг и дропперство, подчеркивается в материале.

В июне участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили вопросы кибербезопасности и искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено экономической безопасности государств с точки зрения защиты прав граждан в интернете.

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#кибербезопасность
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#минфин
#мошенничество
Ираидин день 6 октября: Почему нельзя хвалить чужие успехи и жаловаться на проблемы
06 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

6 октября отмечается Ираидин день и посвящён он памяти святой мученицы Ираиды. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 6 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Ираидин день — история


История Ираидина дня связана с жизнью святой мученицы Ираиды, которая жила в III веке в Александрии. Ираида была христианкой и славилась своей верностью и преданностью Богу, несмотря на гонения и преследования христиан в то время.

Согласно преданию, однажды Ираида отправилась к источнику воды, чтобы наполнить кувшины. Там она встретила группу мужчин, которые искали укрытие от преследователей. Они рассказали ей о своей вере и попросили спрятать их. Ираида согласилась и помогла им, несмотря на опасность для себя. Вскоре после этого она была арестована и подвергнута пыткам за свою помощь христианам. Однако Ираида оставалась твердой в своей вере и отказалась отречься от Христа.

Ираида стала символом стойкости и веры, её имя почитается в церкви, а её жизненный путь служит примером для многих верующих.

Традиции

Одна из основных традиций – это посещение церкви для молитвы и поклонения святой Ираиде. Также в этот день принято совершать добрые дела и помогать нуждающимся. Ещё одна традиция – это семейные встречи и трапезы.

Фото: iStock/Igor Klyakhin

Что можно делать 6 октября 2024

В Ираидин день хозяйки пекли традиционные лепешки с картофелем, известные как наливушки. Для этого толченый картофель смешивали с яйцом и небольшим количеством молока, затем выкладывали на ржаную лепешку и заворачивали края. Эти лепешки первыми пробовали дети. В этот день также старались проводить время в дружеской компании.

Фото: iStock/Galiyah Assan

Что нельзя делать 6 октября 2024

В Ираидин день не рекомендуется хвалить чужие успехи, достаток или внешнюю привлекательность. Также не следует жаловаться на свои проблемы, чтобы не привлечь дополнительные трудности. Запрещается одалживать деньги и считать их, строить планы или приобретать новые вещи.

Фото: iStock/Mikhail Ognev

Приметы на погоду 6 октября

Много желудей — зима будет теплой, а лето богатым на урожай;

Сухая почва — снег уйдет быстро;

Листья на вишневом дереве — снег растает от оттепели.

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Telegram создаст аналог YouTube в своём приложении
05 октября 2024, 21:33

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram анонсировал создание аналога YouTube в своём приложении. Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание нового видеохостинга, сообщает Telegram-канал «Telegram Contents».
Отмечается, что конкурс на создание медиаплеера с нуля продлится до 25 октября. Перед разработчиками поставили задачу внедрить в версию мессенджера для iOS медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS, чтобы можно было просматривать видео и прослушивать музыку.

В компании также добавили, что новая разработка должна полностью заменить используемый сейчас в Telegram AVPlayer.

Из сообщения компании также следует, что окончательная версия не должна вызвать проблем с производительностью, нестабильностью мессенджера или воспроизведения мультимедиа.

Результаты конкурса будут подведены в ноябре. Призовой фонд составил 50 тысяч долларов. Принять участие могут все желающие.

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#приложения
#разработка
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Певец Джек Колвелл умер за три недели до 35-летия
Певец Джек Колвелл умер после анонса нового музыкального альбома
05 октября 2024, 20:59

Фото: iStock/jorgeantonio

Австралийский певец Джек Колвелл скончался спустя несколько дней после анонса нового музыкального альбома. Музыканту было 34 года. Об этом сообщил 5 октября портал News.com.
Как выяснилось, успешный певец скончался 3 октября. А 26 октября ему должно было исполниться 35 лет. Причина смерти музыканта пока неизвестна. Последний пост Джек Колвелл опубликовал в соцсети X 24 сентября. Тогда он как раз анонсировал выход нового альбома.

Первую студийную пластинку под названием Swandream Колвелл записал в 2020 году. За пять лет до первого альбома Колвелл выпустил дебютный сингл Don't Cry Those Tears, который тогда стал одним лучших австралийских релизов года.

Ранее сообщалось о гибели бывшего главного редактора мультипликационной студии «Союзмультфильм» — Татьяна Папорова умерла 5 октября в возрасте 82 лет.

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#смерть
#музыкант
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Volkswagen грозит закрытие заводов в Германии из-за китайских машин
«Проиграл Китаю»: Volkswagen впервые грозит закрытие заводов в Германии
05 октября 2024, 20:44

Фото: volkswagen-group

Немецкому автогиганту Volkswagen впервые в истории грозит закрытие заводов в Германии. По оценке экспертов, европейский автопром проиграл экономическую гонку с китайскими машинами.
Компания Фольгсваген рассчитывает, что закрытие заводов на родине и сокращение десятки тысяч сотрудников, помогут ей выйти из кризиса. По оценке экспертов «Коммерсантъ», в сложной ситуации оказались большинство европейских производителей автомобилей. Это связано с растущей конкуренцией китайских авто и снижением спроса на местные бренды в Европе.

При этом VW оказался в более сложной ситуации из-за объемов производства. О критической ситуации говорится и на официальном сайте немецкого бренда. Компания обновила прогноз на конец 2024 финансового года.
«В связи со сложной рыночной обстановкой и событиями, не оправдавшими первоначальных ожиданий, особенно в сегментах легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и технических компонентов Volkswagen, Volkswagen AG», — говорится в сообщении VW.

Автогигант ожидает снижение продаж на 7%. Также компания заявила об убытке в 200 миллионов евро из-за «деконсолидации Volkswagen Bank Rus».
«Негативное влияние оказывает и ухудшение макроэкономической ситуации, что может привести к дополнительным рискам», — пишет компания.

О крахе европейских брендов на фоне пророста производства автомобилей в Китае заговорили еще летом этого года. Несмотря на экономические санкции Европы против автомобилей из КНР, китайский автопром продолжает заполонять мировой рынок.

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#машины
#новости
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Более 2,4 миллиона анализов качества воды провели в Москве с начала года
05 октября 2024, 18:40

Фото: iStock/naumoid

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году провели свыше 2,4 миллиона анализов качества воды. Об этом в беседе с журналистами сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Сейчас состояние воды анализируют по 184 физико-химическим и биологическим показателям. Контроль начинают проводить с водохранилищ, откуда берут воду с разной глубины чтобы получить полную картину состояния водоёмов.

В этом году было проведено более 2,4 миллиона исследований, которые подтвердили, что поступающая в краны москвичей вода соответствует всем требованиям и нормативам.

Также Бирюков отметил, что ежегодно столица потребляет около трех миллионов кубометров вода. В городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Чтобы вода по ним шла чистая, дополнительно на станциях водоподготовки работают свыше 500 автоматических анализаторов состояния жидкости. Они в круглосуточном режиме работают над подсчётом показателей.

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#москва
#вода
#проверка
#контроль
#анализы
#исследование
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Более 400 тысяч человек воспользовались станцией «Потапово» в Москве
05 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/JoyNik

Более 400 тысяч пассажиров воспользовались станцией столичного метрополитена «Потапово» за месяц работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что появление новой станции на Сокольнической (красной) ветке позволило улучшить транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова. Теперь жители этих районов ежедневно тратят на 40 минут меньше в пути.

Также отмечается, что станция «Потапово» на 30% разгрузила предыдущую «Новомосковскую».

Ранее Дептранс Москвы сообщил о выпуске тематической «Тройки» в честь 100-летия Московского академического театра сатиры.

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#транспорт
#жители
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук официально вернула себе девичью фамилию
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию Ким
05 октября 2024, 17:32

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что вернула себе девичью фамилию Ким. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
К посту предпринимательница приложила фотографию свидетельства о перемене имени, где действительно указано, что с 5 октября она стала Ким Татьяной Владимировной.

Она написала, что лучший выбор – это всегда оставаться собой.

Напомним, что Ким подала в суд иск о разводе с супругом Владиславом Бакальчуком 30 июля. Предварительное заседание по данному иску назначено на 16 октября.

Напомним, что о решении сменить фамилию она сообщила 23 сентября.

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#развод
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В Польше возмущены стройкой американской АЭС рядом с советской
05 октября 2024, 17:06

Фото: iStock/chuyu

Жители округа Хочево в Польше недовольны планами по строительству трёх ядерных реакторов энергетической компании Westinghouse из США в 10 милях от руин советской АЭС. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, это будет первая действующая атомная электростанция в Польше. Её стоимость превысит 35 миллиардов долларов.

В настоящее время уже начались работы по вырубке леса для исследования грунта на способность выдержать вес реакторов.

Глава района Хочево и уроженец деревни Слайшево, где собираются построить реакторы, Ярослав Бах также выступает против строительства. Он предложил разместить реакторы в каком-нибудь другом месте.

Также группа местных жителей SOS Baltic, протестуя против установки реакторов, предупреждала жителей о неизбежном уничтожении лесов и пляжей Балтийского моря. Однако из конкуренты активисты-атомщики поставили плакат с надписью «Да атомам в Хочево». Они говорят о преимуществах появления реакторов, включая низкие цены на электричество и возможности для бизнеса.

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#электричество
#активисты
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Подмосковных педагогов поздравили с Днем учителя
Воробьев поздравил подмосковных педагогов с Днем учителя
05 октября 2024, 17:03

Фото: iStock/chuyu

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя. По данным властей, сейчас в школах Подмосковья работают 52 000 учителей.
«Каждый день вы дарите ребятам знания, вдохновляете их на новые открытия и достижения, стараетесь делать уроки интересными», — написал Воробьев.
Губернатор выразил уверенность, что нынешние педагоги воспитают новое поколение ответственных, умных и добрых людей. Также Воробьев поблагодарил учителей за труд, терпение и огромное сердце.

Благодаря педагогам, Подмосковье третий год подряд занимает второе место в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников, подчеркнул глава региона.

«С праздником, пусть ученики не перестают радовать вас своими победами!», — сказал Воробьев.

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#ученики
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