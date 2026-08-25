Депутат ГД Панеш предложил зачислять детей работающих мам в детсады без очереди
Детям официально работающих женщин необходимо предоставлять преимущество при зачислении в детские сады. Такое предложение озвучил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
В разговоре с Life.ru он отметил, что на сегодняшний день сначала места в дошкольные образовательные учреждения предоставляются льготным категориям, а затем уже всем остальным в порядке очереди.
«Но в этом перечне не хватает одной категории — детей работающих матерей. Женщина, которая выходит на работу, платит налоги, вносит вклад в экономику и демографию, должна иметь приоритет при устройстве ребёнка в детский сад», — подчеркнул Панеш.
По его словам, женщина, которая хочет выйти на работу, может ждать очереди в детский сад годами. Таким образом, парламентарий предложил дополнить перечень лиц, имеющих преимущественное право на зачисление в ДОУ, категорией «дети работающих матерей (отцов)». Однако важно, чтобы родитель работал официально и платил налоги.