Депутат ГД Панеш предложил зачислять детей работающих мам в детсады без очереди

25 августа 2026, 16:24

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Детям официально работающих женщин необходимо предоставлять преимущество при зачислении в детские сады. Такое предложение озвучил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.





В разговоре с Life.ru он отметил, что на сегодняшний день сначала места в дошкольные образовательные учреждения предоставляются льготным категориям, а затем уже всем остальным в порядке очереди.





«Но в этом перечне не хватает одной категории — детей работающих матерей. Женщина, которая выходит на работу, платит налоги, вносит вклад в экономику и демографию, должна иметь приоритет при устройстве ребёнка в детский сад», — подчеркнул Панеш.