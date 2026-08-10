В Общественной палате предложили учить вождению с девятого класса
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил включить автодело и практические занятия по вождению в школьную программу для учеников девятых классов. По его задумке, курс должен занимать два года, а выпускники смогут получать водительские права одновременно с аттестатом. Об этом сообщает ТАСС.
Гриб считает, что за это время подростки смогут освоить устройство автомобиля, правила дорожного движения и основы безопасного поведения за рулём. После обучения школьникам предлагают сдавать экзамен на водительское удостоверение.
По мнению представителя ОП, такое направление может стать востребованным среди старшеклассников. Он отметил, что многие ученики хотят получить навыки управления машиной ещё до окончания школы, а у части образовательных учреждений уже есть площадки для практики.
Сейчас в России начать обучение в автошколе на категорию «B» можно с 16 лет, однако сдавать экзамен в ГИБДД разрешается с 17 лет. Подростки изучают правила дорожного движения, основы оказания первой помощи, устройство автомобиля и юридические основы ответственности водителя, а затем проходят практические занятия с инструктором на автодроме и в городе.
Если 17-летний ученик успешно сдаёт теорию и вождение, результаты экзамена сохраняются, но само водительское удостоверение категории «B» он получит только после достижения 18 лет. До совершеннолетия самостоятельно управлять легковым автомобилем нельзя — даже при наличии документа об окончании автошколы и сданных экзаменов.
Для некоторых категорий действуют другие возрастные правила. Например, права на мопеды и лёгкие квадроциклы категории «M», а также на мотоциклы категории «A1» можно получить с 16 лет. Полноценная категория «A» для мотоциклов доступна с 18 лет, а обучение и получение прав на автобусы и ряд профессиональных категорий предполагает более высокий возраст.
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