В Общественной палате предложили учить вождению с девятого класса

10 августа 2026, 07:22

Фото: iStock/Aleksandr Zhurilo

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил включить автодело и практические занятия по вождению в школьную программу для учеников девятых классов. По его задумке, курс должен занимать два года, а выпускники смогут получать водительские права одновременно с аттестатом. Об этом сообщает ТАСС.