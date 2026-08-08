В России предложили смягчить требования к тонировке передних боковых стекол

08 августа 2026, 15:54

Депутат ГД Гусев хочет смягчить требования к тонировке передних боковых стекол

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с инициативой смягчить действующие нормы тонировки для передних боковых стекол. Соответствующий законопроект уже направили на отзыв в правительство РФ, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.





Парламентарий предлагает повысить допустимый уровень затемнения: административная ответственность должна наступать только при светопропускании ниже 35%, тогда как сейчас этот порог составляет 70%. При этом требования к лобовому стеклу останутся неизменными.



В пояснительной записке к проекту уточняется, что водителям разрешат тонировать передние боковые стекла при условии, что их светопропускание будет составлять не менее 50% от установленного техрегламентом норматива (сейчас он равен 70%). Таким образом, штраф по статье 12.5 КоАП (сейчас — 500 рублей) будет грозить только при затемнении свыше 65%.



Автор инициативы подчеркивает, что тонировка защищает глаза водителя от яркого солнца, снижает риск ослепления, уменьшает нагрев салона в жару и благотворно влияет на самочувствие. При этом Гусев отметил, что его предложение не отменяет требований безопасности: автомобиль остается источником повышенной опасности, и контроль со стороны инспекторов должен сохраняться. По его словам, новая норма позволит избежать излишних конфликтов на дорогах из-за тонировки, но при этом не ослабит госконтроль за соблюдением необходимого уровня светопропускания.





«Мы предлагаем сделать правила более комфортными и справедливыми для водителей, сохранив при этом базовые требования безопасности. Это нормальный баланс между интересами автомобилистов и задачами государства по обеспечению безопасности дорожного движения», — цитирует депутата СМИ.