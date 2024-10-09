В местном отделении партии прошёл приём граждан по вопросам дорожной инфраструктуры и ТКО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В местном отделении партии состоялся приём граждан по вопросам дорожной инфраструктуры и обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Жители обратились к депутатам с просьбой решить проблему открытия дороги рядом с жилым комплексом «Лесобережный», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
По мнению жителей региона, это поможет автомобилистам экономить до одного часа времени в пути при выезде на Новорижское шоссе возле торгового центра «Глобус» и избежать пробок у деревни Исаково. Строительство дороги и организация движения улучшат дорожную ситуацию в Красногорском и Истринском районах.
Депутат Государственной Думы Сергей Колунов принял решение отправить письмо заместителю председателя правительства Московской области, министру транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Гержику, чтобы прояснить ситуацию.
Что касается проблем с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и организацией контейнерных площадок в районе деревни Степановское, Колунов направит запрос в администрацию округа, который будет рассмотрен совместно с региональным оператором.
Строительство дороги рядом с жилым комплексом «Лесобережный» может значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона. Это поможет автомобилистам экономить время и средства, а также уменьшит загруженность существующих дорог. Однако для реализации этого проекта потребуются значительные инвестиции и согласование с различными государственными структурами.
Встреча состоялась в рамках партийного проекта «Городская среда».
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Депутат Государственной Думы Сергей Колунов принял решение отправить письмо заместителю председателя правительства Московской области, министру транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Гержику, чтобы прояснить ситуацию.
Что касается проблем с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и организацией контейнерных площадок в районе деревни Степановское, Колунов направит запрос в администрацию округа, который будет рассмотрен совместно с региональным оператором.
Строительство дороги рядом с жилым комплексом «Лесобережный» может значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона. Это поможет автомобилистам экономить время и средства, а также уменьшит загруженность существующих дорог. Однако для реализации этого проекта потребуются значительные инвестиции и согласование с различными государственными структурами.
Встреча состоялась в рамках партийного проекта «Городская среда».
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Дайана Хусинова