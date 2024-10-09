«Скальпелем, а не топором»: Матвиенко высказалась о росте цен на рыбу в России

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О резком скачке цен на рыбу в России указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Он отметила, что из-за высокой стоимости рыбы, в магазинах снизился ассортимент.
Матвиенко отметила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас цена достигла 270 рублей на Дальнем Востоке. Она подчеркнула, что решения в рыбной отрасли требуют осторожности. Неправильные шаги могут привести к росту цен на продукцию.
Матвиенко также отметила, что стоимость белой рыбы, такой как филе трески, может достигать 2 тысяч рублей за килограмм.
Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что важно соблюдать баланса между налогами государства и прибылью бизнеса.
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«Ассортимент рыбы на прилавках оставляет желать лучшего, а цены продолжают увеличиваться», — сказала Матвиенко во время правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.
Матвиенко также отметила, что стоимость белой рыбы, такой как филе трески, может достигать 2 тысяч рублей за килограмм.
«Это говорит о растущей нагрузке на предприятия отрасли. Необходимо совместно с ФАС анализировать ситуацию с ценами. Если наши решения увеличивают нагрузку на бизнес, мы должны осознавать, что чудес не бывает. Никто не будет работать в убыток», — цитирует спикера Совфеда ТАСС.
Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что важно соблюдать баланса между налогами государства и прибылью бизнеса.
«Давайте действовать аккуратно, как скальпелем, а не топором», — подытожила Матвиенко.
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Лия Мурадьян