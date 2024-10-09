В Красногорске обсудили важность быстрого реагирования в экстренных ситуациях

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Красногорске состоялось оперативное совещание под руководством первого заместителя главы администрации Натальи Тимошиной. В ходе встречи представители профильных отделов, ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний обсудили основные аспекты функционирования муниципалитета, поддержку семей участников СВО, выполнение пожеланий граждан и начало отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Тимошина обратила внимание на необходимость быстрого устранения проблем, связанных с запуском системы отопления, таких как воздушные пробки и аварии.
Особое внимание уделили состоянию контейнерных площадок. Большинство обращений жителей касалось этой проблемы, и все они были решены. Тимошина попросила обслуживающие организации внимательнее следить за ситуацией.
Кроме того, обсуждались проблемы с вывозом мусора. Региональный оператор ООО «Рузский региональный оператор» сообщил о ДТП с одной из своих машин, из-за чего она не смогла забрать мусор. Наталья Тимошина выразила недовольство отсутствием другой машины для вывоза мусора в тот же день и предложила использовать дополнительные рейсы и автомобили для подобных ситуаций.
На совещании также были заслушаны доклады руководителей отделов администрации и территориальных подразделений по вопросам, находящимся под особым контролем главы муниципального образования. Участники обсудили меры по устранению и предотвращению затопления территорий, сроки ремонта подъездов и планы капитального ремонта образовательных учреждений.
Только эффективная работа всех структур и служб может гарантировать своевременное решение возникающих проблем и предотвратить возможные негативные последствия.
Особое внимание уделили состоянию контейнерных площадок. Большинство обращений жителей касалось этой проблемы, и все они были решены. Тимошина попросила обслуживающие организации внимательнее следить за ситуацией.
Кроме того, обсуждались проблемы с вывозом мусора. Региональный оператор ООО «Рузский региональный оператор» сообщил о ДТП с одной из своих машин, из-за чего она не смогла забрать мусор. Наталья Тимошина выразила недовольство отсутствием другой машины для вывоза мусора в тот же день и предложила использовать дополнительные рейсы и автомобили для подобных ситуаций.
На совещании также были заслушаны доклады руководителей отделов администрации и территориальных подразделений по вопросам, находящимся под особым контролем главы муниципального образования. Участники обсудили меры по устранению и предотвращению затопления территорий, сроки ремонта подъездов и планы капитального ремонта образовательных учреждений.
Только эффективная работа всех структур и служб может гарантировать своевременное решение возникающих проблем и предотвратить возможные негативные последствия.
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