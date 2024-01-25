В Таиланде задержаны участники «Би-2» за выступления без разрешения на работу

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Музыкантов из группы «Би-2» задержали в Таиланде после концерта, который они провели на острове Пхукет.
Концерты «Би-2» состоялись в Таиланде в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января. Об этом ТАСС рассказали в отделении туристической полиции провинции Пхукет.
Исполнители заплатят штраф, размер которого будет определять суд. Заседание может состояться уже завтра. После уплаты штрафа нарушители законодательства Таиланда должны будут покинуть страну.
В мае 2023 года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов Егора Бортника (Лева «Би-2»).
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*внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов
«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в среду 7 человек, израильтянина и 6 россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу»,-сказано в сообщении.
В мае 2023 года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов Егора Бортника (Лева «Би-2»).
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Мария Фирсова