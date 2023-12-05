«Известия»: 40% релокантов вернулись в Россию

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Около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион».
«Около 40% релокантов решили вернуться в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением вида на жительство (ВНЖ) в других странах. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты», — говорится в публикации.
Отмечается, что это хороший знак для экономики из-за нехватки кадров в РФ.
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Диана Аванесян