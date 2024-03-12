Депутат Колунов рассказал, кому могут разрешить таранить припаркованные автомобили

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Автомобилям экстренных служб могут разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили.
Такой законопроект планирует вынести на рассмотрение в Государственную думу депутат ГД Сергей Колунов. В комментарии для «Радио 1» парламентарий объяснил, как будет работать этот проект на практике.
Депутат рассказал, что россияне часто на жалуются на невозможность для автомобилей экстренных служб добраться до места происшествия из-за неправильно припаркованных машин. При этом, отметил Колунов, нынешнее законодательство позволяет таранить машины пожарным, однако, и они не часто прибегают к этой опции, боясь ответственности.
Он также уточнил, что при помощи этого законопроекта планируется снять ответственность с водителей автомобилей экстренных служб, а также детально описать обстоятельства, при которых таран действительно необходим.
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Депутат рассказал, что россияне часто на жалуются на невозможность для автомобилей экстренных служб добраться до места происшествия из-за неправильно припаркованных машин. При этом, отметил Колунов, нынешнее законодательство позволяет таранить машины пожарным, однако, и они не часто прибегают к этой опции, боясь ответственности.
«Задача законопроекта, разработанного мной – решить эту проблему, позволить скорым и пожарным автомобилям вовремя доезжать до мест вызова, а значит, спасать жизни и имущество людей», — объяснил Колунов.
Он также уточнил, что при помощи этого законопроекта планируется снять ответственность с водителей автомобилей экстренных служб, а также детально описать обстоятельства, при которых таран действительно необходим.
«Что касается экстренных служб — проблема здесь исключительно скорых и пожарных, пока предлагается распространить действие инициативы именно на них. Я слышал от жителей предложения и по газовой службе, но в данный момент они представляются избыточными», — подчеркнул Колунов.
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Евгения Парфентьева