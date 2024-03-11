Депутат ГД Колунов направил дренажные насосы российским военным на СВО

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Депутат Государственной думы от Московской области Сергей Колунов направил дренажные насосы российским военнослужащим в зону СВО, об этом сообщили в пресс-службе Подмосковья.
«В очередной гуманитарный груз, сформированный нами совместно с Фондом адресной помощи «СК Развитие», вошли дренажные насосы. Военнослужащие, пограничники и разведчики, в круглосуточном режиме контролируют российскую границу с украинскими Сумами, пресекают налёты беспилотников и прорывы диверсионных групп», — рассказал Колунов.
Депутат объяснил, что блиндажи и траншеи, в которых располагаются российские военные, иногда заливает. Воды необходимо откачивать при помощи дренажных насосов, которые и были закуплены.
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