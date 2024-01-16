Депутат Колунов осуществил мечту старшеклассника о профессиональном фотоаппарате

Депутат Госдумы Сергей Колунов стал новогодним волшебником для 15-летнего школьника Данила Олейника. Парламентарий принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
В подарок Даниилу Колунов передал профессиональный фотоаппарат, который поможет старшекласснику запечатлеть прекрасные моменты в жизни, а также пригодится во время учёбы в высшем учебном заведении.
Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военнослужащих, участников СВО и проживающие в новых регионах.
За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.
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Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военнослужащих, участников СВО и проживающие в новых регионах.
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Лора Луганская