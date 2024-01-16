Депутат Колунов осуществил мечту старшеклассника о профессиональном фотоаппарате

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что к гибели бездомного мужчины после нападения на него стаи собак в Хабаровске привели бездействие и халатность местных властей в отношении проблемы уличных животных.