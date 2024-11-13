Депутат Лантратова: Надо сделать единую систему ученических организаций

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Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о необходимости создания единую систему ученических организаций на базе школ.
По её словам, такая система должна будет отвечать за воспитательную и дисциплинарную работу школьников.
До этого Госавтоинспекция Кузбасса призвала начать контролировать зимние развлечения детей. Так, правоохранители обнаружили в одном из районов Новокузнецка снежную горку, выходящую на проезжую часть дороги и представляющую реальную угрозу для жизни и здоровья ребят.
Ранее стало известно, что детям мигрантов стало труднее попасть в российские школы, так как сроки рассмотрения заявок сильно увеличились.
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«Цель инициативы — формирование условий для социальной и патриотической активности учащихся, где они смогут не только реализовывать свои амбиции, но и активно участвовать в поддержании порядка и профилактики деструктивной деятельности молодого поколения», — приводит RT объяснение Лантратовой.
До этого Госавтоинспекция Кузбасса призвала начать контролировать зимние развлечения детей. Так, правоохранители обнаружили в одном из районов Новокузнецка снежную горку, выходящую на проезжую часть дороги и представляющую реальную угрозу для жизни и здоровья ребят.
«Пришла пора контролировать зимние катания детей. Горка должна быть вдали от проезжих частей, ни в коем случае не вблизи дороги. Окажется чуть больше скорость — ребенок скатится под колеса автомобиля», — приводит «Сiбдепо» сообщение Госавтоинспекции.
Ранее стало известно, что детям мигрантов стало труднее попасть в российские школы, так как сроки рассмотрения заявок сильно увеличились.
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Мелисса Тимофеева