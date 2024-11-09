В РФ усложнили зачисление мигрантов в школы

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Детям мигрантов стало труднее попасть в российские школы, так как сроки рассмотрения заявок сильно увеличились, информирует РБК.
Сроки рассмотрения заявок на приём в образовательные учреждения увеличились из-за проведения межведомственных проверок, которые инициировало министерство внутренних дел.
Куратор проекта «Перелетные дети» Анна Орлова сообщает, что в 2024 году в школы не смогли зачислить 270 детей из Таджикистана — 150 из них не попали в первый класс.
Координатор проекта «Доступ к образованию» комитета «Гражданское содействие»* Софья Исмаилова отмечает, что за 2024 год к ней обратилось 25 трудовых мигрантов, которые столкнулись с большим сроком приёма детей в школы. В прошлом году таких обращений было десять.
Мосгордума в лице депутата Андрея Медведева объяснила, что сроки рассмотрения заявок увеличились из-за проведения межведомственных проверок. Школы Москвы открыты для обучения всех детей, но из-за сильной нагрузки на образовательные учреждения приоритет при зачислении отдаётся москвичам.
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*внесен в реестр иностранных агентов
Куратор проекта «Перелетные дети» Анна Орлова сообщает, что в 2024 году в школы не смогли зачислить 270 детей из Таджикистана — 150 из них не попали в первый класс.
Координатор проекта «Доступ к образованию» комитета «Гражданское содействие»* Софья Исмаилова отмечает, что за 2024 год к ней обратилось 25 трудовых мигрантов, которые столкнулись с большим сроком приёма детей в школы. В прошлом году таких обращений было десять.
Мосгордума в лице депутата Андрея Медведева объяснила, что сроки рассмотрения заявок увеличились из-за проведения межведомственных проверок. Школы Москвы открыты для обучения всех детей, но из-за сильной нагрузки на образовательные учреждения приоритет при зачислении отдаётся москвичам.
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*внесен в реестр иностранных агентов
Ольга Енгалычева