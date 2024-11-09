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В РФ усложнили зачисление мигрантов в школы

РБК: сроки рассмотрения заявок на приём детей мигрантов в школы увеличились
Фото: istockphoto/ ipolonina

Фото: istockphoto/ ipolonina

Детям мигрантов стало труднее попасть в российские школы, так как сроки рассмотрения заявок сильно увеличились, информирует РБК.
Сроки рассмотрения заявок на приём в образовательные учреждения увеличились из-за проведения межведомственных проверок, которые инициировало министерство внутренних дел.

Куратор проекта «Перелетные дети» Анна Орлова сообщает, что в 2024 году в школы не смогли зачислить 270 детей из Таджикистана — 150 из них не попали в первый класс.



Координатор проекта «Доступ к образованию» комитета «Гражданское содействие»* Софья Исмаилова отмечает, что за 2024 год к ней обратилось 25 трудовых мигрантов, которые столкнулись с большим сроком приёма детей в школы. В прошлом году таких обращений было десять.

Мосгордума в лице депутата Андрея Медведева объяснила, что сроки рассмотрения заявок увеличились из-за проведения межведомственных проверок. Школы Москвы открыты для обучения всех детей, но из-за ​сильной нагрузки на образовательные учреждения ​приоритет при зачислении отдаётся москвичам.

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Жуковский стал одним из лучших муниципалитетов по сдаче ЕГЭ и ГИА в 2024 году
09 ноября 2024, 15:43

Фото: пресс-служба г.о. Жуковский

В ходе собрания коллегии Министерства образования «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА-2024» оказалось, что Жуковский — один из лидирующих муниципалитетов по сдаче ЕГЭ и ГИА в 2024 году.
На мероприятии 8 ноября озвучили итоги работы образовательных организаций Подмосковья.

По итогам мероприятия выяснили, что городской округ Жуковский вошел в зеленую зону в числе лучших школ Московской области. Он занял 12 место, в частности по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА).

По результатам ЕГЭ 2024 года доля выпускников наукограда составила 18,25% от общего числа выпускников, которые сдали экзамены в текущем году — они набрали 250 и более баллов по трем предметам. Жуковский по этому показателю занял четвёртое место.

После получения результатов самодиагностики муниципальных образований по итогам ГИА-2024 выяснилось, что Жуковский вошёл в число лучших — он занял 12 место.

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#егэ
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#городской округ
#мероприятия
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ФНС заблокировала счета покинувшего РФ экс-сценариста «Вечернего Урганта»
Mash: ФНС заблокировала счета комика Оганисяна, который покинул РФ
09 ноября 2024, 14:26

Фото: istockphoto/ blinow61

Федеральная налоговая служба заблокировала счета покинувшего Российскую Федерацию комика и бывшего сценариста «Вечернего Урганта» Гарика Оганисяна, информирует Телеграм-канал Mash.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Гарик Оганисян уехал в Армению. В России у него осталась фирма, которая занималась концертной деятельностью. Федеральная налоговая служба отправила в банки решения о том, чтобы приостановить операции по счетам, ИП пока не закрыли. Сам экс-сценарист «Вечернего Урганта» возвращаться на территорию Российской Федерации не планирует.

В 2023 году в апреле во время выступления в Берлине Гарик Оганисян с комиком Александром Долгополовым показал пародию на теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Глава СК Александр Бастрыкин инициировал проверку комиков на оправдание терроризма.

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#рф
#служба
#фнс
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Пенсионер Лимончиков: Не считаю себя знаменитостью после слов обо мне Путина
09 ноября 2024, 13:19

Фото: istockphoto/N-sky

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков сказал, что вовсе не считает себя знаменитостью. Он стал известен после того, как президент РФ Владимир Путин процитировал его высказывание в телевизионном эфире.
Во время заседания международного клуба «Валдай» глава государства рассказал, что во время предвыборной кампании он увидел по телевизору, как в Белгороде журналист задал пожилому мужчине вопрос, не боится ли он идти на выборы, когда город постоянно обстреливают и атакуют дронами. Пенсионер на это ответил спокойно и с достоинством: «Я — русский человек».

В разговоре с РИА Новости Лимончиков подчеркнул, что ему, безусловно, приятно, что его упомянул президент, но знаменитостью он себя не считает. Он рассказал также, что его слова, попавшие в телевизионный эфир, вызвали гордость и поддержку среди родных и знакомых.

Пенсионер сообщил, что голосовал «конечно же за Путина», которого считает надёжным человеком, делающим всё для блага России.

«Ну, встретился мне корреспондент, задал вопрос про выборы в непростых условиях. Ответил ему так, как считал нужным», — заключил русский человек Виктор Лимончиков.

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#выборы
#журналист
#президент
#пенсионер
#город
#человек
#владимир путин
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Насилие и сексуальные домогательства: как живут любовницы заключенных и почему женщины становятся «ждулями»
09 ноября 2024, 08:00

(Фото: РИА Новости /Владимир Вяткин)

В современном обществе существует феномен, вызывающий много споров и обсуждений — девушки, которые влюбляются в мужчин, находящихся в местах лишения свободы. Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» расскажет почему женщины выходят замуж за заключенных.

Кто такие «ждули»?


В России существует уникальное социальное явление — «ждули», также известные как «заочницы». Это женщины, вступающие в романтические отношения с осуждёнными мужчинами, выходят за них замуж и ожидают освобождения своего партнёра на протяжении многих лет.

Некоторые из этих женщин начинают отношения с заключёнными ещё до того, как они попадают в тюрьму, однако многие влюбляются в своих избранников уже после заключения, посредством переписки или через знакомство с другими «ждулями».

Стоит отметить, что явление не ограничивается определённым социальным статусом или возрастом — среди «ждуль» можно встретить женщин разных профессий и социальных слоёв, начиная от домохозяек и заканчивая успешными бизнес-леди.

Почему женщины становятся «ждулями»?


Женщины, которые ждут своих партнёров из тюрьмы, являются важным и часто непонятым феноменом в социальных исследованиях и психологии. Этот вопрос касается не только особенностей личных отношений, но и более глубоких социальных, психологических и культурных факторов.

«Женщины, которые подвергались насилию, сексуальным домогательствам, игнорированию — они стремятся кого-то спасать. Для них это работает как основной ядерный инстинкт личности, они без этого не могут жить. Они чувствуют себя живыми, когда от них буквально зависит чья-то судьба», — рассказала Смолярчук.
Некоторые женщины, помогая кому-то в трудной ситуации, чувствуют себя нужными и важными. Они оказывают заключённым эмоциональную и материальную помощь, помогая им с передачей посылок, писем и звонками.

В результате возникает особая эмоциональная связь, а «заочницы» чувствуют, что есть люди, которые без них, по их мнению, не справятся.

«Находиться в здоровых партнёрских отношениях такая женщина не может и не хочет. Для неё такие отношения с мужчиной будут выглядеть как абьюз, ей будет казаться, что он от неё убегает, не хочет её, игнорирует и использует», — добавила психоаналитик.
Она также отмечает, что, помогая и спасая людей, находящихся в тяжёлых социальных обстоятельствах, такая женщина удовлетворяет сразу две свои потребности:

  1. Устраняет психологические барьеры, связанные с совершением каких-либо преступлений (если у неё был криминальный опыт).
  2. Стремится помочь тем, кто находится на более низкой ступени социальной лестницы.

Отношения «ждули» и заключенного


Отношения с человеком, находящимся в заключении, — это не обычный роман. Такие отношения требуют от женщины большого терпения, силы духа и готовности смириться с многочисленными ограничениями и осуждением общества.

Пока у женщины есть потребность быть нужной кому-то, у мужчин есть любящая и поддерживающая женщина, готовая пойти ради него на всё.

По словам Смолярчук, мужчины из мест лишения свободы — незрелые личности, подростки. Если не будет «ждуль», то общество погибнет от демографического провала, ведь «ждулям» нужно кого-то спасти, а заключенным — «материнская» забота.
«Если пытаться воспитывать или лечить заочниц, то у мужчин, которым нужна материнская безусловная любовь и опека, просто не будет пары», — отметила она.
Смолярчук также считает, что когда женщина с большим терпением и верой ожидает мужчину, независимо от обстоятельств, их страстная встреча зачастую приводит к быстрому разрушению отношений.
«Вместе они не умеют быть. В любви на расстоянии их кормят фантазии, а не реальное преодоление жизненных трудностей. Они все дети, они все рады фантазировать: вот, мы встретимся и тогда у нас всё будет хорошо», — отмечает психоаналитик.
Стоит подчеркнуть, что такие пары были во все времена.

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Как встречаются «ждуля» и заключенный


Отношения с осужденными часто ограничиваются перепиской и телефонными разговорами. Краткосрочные свидания могут длиться до четырех часов, но такие встречи проводятся под наблюдением сотрудника исправительного учреждения.

Если пара решает вступить в брак, церемония регистрации проходит непосредственно в тюрьме, а в качестве свидетелей присутствуют сотрудники колонии. Женам осужденных разрешаются длительные свидания, которые могут продолжаться до пяти суток, однако такие встречи происходят не чаще, чем раз в полгода. Они проходят в небольшой комнате, оборудованной решетками на окнах.

Материальная помощь


У многих заключённых поддержка их жён и партнёрш — не только моральная, но и финансовая.

Женщины нередко становятся основными помощницами в обеспечении осуждённых всем необходимым: от продуктов питания до одежды. Часто именно они берут на себя расходы на звонки, переводы денег на счета заключённых, организацию передач и решают многие другие вопросы, связанные с их бытом и потребностями.

Некоторые заключённые могут использовать женщин, которые их любят, в своих интересах. Бывают случаи, когда мужчины за решёткой вступают в отношения лишь ради материальной выгоды и удобства, не испытывая при этом никаких нежных чувств.

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#общество
#женщины
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#встреча
#отношения
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Владелец усыпленной властями США белки Пината заявил о ее вкладе в победу Трампа
09 ноября 2024, 05:31

Фото: iStock/arfo

Владелец белки Пинат Марко Лонго, которую изъяли и усыпили власти Нью-Йорка, заявил, что резонансная новость о ее смерти помогла помочь Дональду Трампу победить на выборах президента США. Об этом он рассказал американскому изданию The New York Post. Лонго также поздравил Трампа с победой и пригласил его посетить свой приют для животных.
«Возможно, Пинат сыграл свою роль в его победе <...> Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Пинат мог что-то изменить», — поделился он.
Лонго добавил, что планирует судиться с Департаментом охраны окружающей среды Нью-Йорка из-за смерти своего питомца, так как власти до сих пор не выразили ему свою поддержку, несмотря на шумиху в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что департамент изъял у Лонго енота Фреда и белку Пината из-за угрозы бешенства, а после усыпил их.

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#суд
#сша
#животные
#президент
#выборы
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Названы IT-профессии с самой высокой зарплатой
Самую высокую зарплату в IT-сфере получают DevOps-инженеры
09 ноября 2024, 04:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Самую высокую зарплату в IT-сфере получают DevOps-инженеры — 234 400 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса HeadHunter. Второе и третье места в топе, как отмечается, заняли профессии дата-сайентиста и программиста-разработчика.
Согласно данным сервиса, дата-сайентисты зарабатывают 213 100 рублей в месяц, а программисты-разработчики — 147 800 рублей. Следом за ними идут бизнес-аналитики с доходом в 117,4 тысячи рублей, затем геймдизайнеры — 113,4 тысячи. После продукт-менеджеры с зарплатой в 112,4 тысячи, за ними аналитики — 92 300 рублей. Самую маленькую зарплату в топе самых высоких получают сетевые инженеры — 89,5 тысяч.

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#работа
#программирование
#it
#рабочие места
#зарплата
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Сотрудницам Росгвардии заменили пилотки на шляпы
Правительство России заменило сотрудницам Росгвардии пилотки на шляпы
09 ноября 2024, 01:57

Фото: iStock/???? ??????

Сотрудницам Росгвардии заменили пилотки на шляпы. Соответствующее постановление правительства России появилось на официальном портале правовой информации. Вместо пилоток, согласно документу, будут синие шерстяные шляпы с краповыми кантами и кокардой.
«В описании форменной одежды лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденном указанным постановлением, <…> абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: шляпа шерстяная синего цвета с кантами крапового (для лиц высшего начальствующего состава - красного) цвета и кокардой», — сказано в постановлении.
В документе также отмечается, что и сотрудники, и сотрудницы Росгвардии будут носить повседневный синий костюм и повседневные синие брюки, а у начальства появятся канты и лампасы.

В постановлении отмечается, что изменения в одежде росгвардейцев не потребуют дополнительного выделения денег из федерального бюджета.

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#росгвардия
#изменения
#сотрудники
#правительство
#одежда
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Спутник снял на видео момент извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
«Роскосмос» показал видео с орбиты с извержением вулкана Шивелуч на Камчатке
09 ноября 2024, 01:12

Фото: iStock/???? ??????

Российский гидрометеорологический спутник снял на видео момент извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Соответствующие кадры опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале. На них видно, как пылевое облако медленно распространяется в сторону Тихого океана.
«Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку», — отметили в «Роскосмосе».
В госкорпорации подчеркнули, что видео извержения вулкана снял гидрометеорологический спутник «Арктика-М».

Напомним, поздно вечером 7 ноября на Камчатском полуострове произошло очередное извержение вулкана Шивелуч. Предыдущее извержение фиксировали в августе.

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#камчатка
#природа
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Солнечногорских школьников научили поведению на железной дороге
08 ноября 2024, 22:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорском лицее №7 провел профилактический открытый урок по правилам поведения у железнодорожных путей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Перед учениками выступили замглавы городского округа Антонина Ларина, представители отдела транспорта и дорожной инфраструктуры, Минтранса Подмосковья и РЖД».

Школьники узнали о правилах поведения на железной дороге и действиях в экстренных ситуациях. После теоретической части и показа слайдов они задали вопросы по теме.
«Уроки безопасности проводим регулярно весь учебный год. Объясняем детям важность соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Напоминаем о последствиях использования наушников и смартфонов при переходе через пути. Акцентируем внимание на запрете катания на велосипедах и самокатах вблизи рельсов и недопустимости езды на крыше поездов», – рассказала Ларина.
Для предупреждения травматизма специалисты также систематически проводят профилактические рейды у железнодорожной станции. Особое внимание уделяют детям и подросткам.

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#солнечногорск
#лицей
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