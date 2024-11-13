Кравцов и Воробьёв рассказали делегации ОАЭ о работе Образовательного центра в гимназии Примакова

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Министр просвещения России Сергей Кравцов и зампред Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества, Её Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили формирование системы образования и воспитания. Вместе с Губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым они посетили Образовательный центр имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открытый на базе Гимназии имени Е.М. Примакова в Московской области.
«Россия активно взаимодействует с Объединёнными Арабскими Эмиратами в разных сферах, в том числе в сфере образования. У вашей страны серьёзный опыт, который нам интересно перенять. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран», – сказал Кравцов.Её Высочество Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отметила, что ОАЭ активно развивают национальную систему воспитания, и государство ценит российскую поддержку в этом направлении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В мероприятии приняли участие также министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генсек Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.
21 октября образовательный центр открыли президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Он носит имя матери президента ОАЭ шейхи Фатимы Бинт Мубарак. Там разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов. В дальнейшем запланированы стажировки и международные мероприятия. В центре обучаются около 50 детей в возрасте 11-17 лет.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Вместе с Воробьёвым глава Минпросвещения провел для гостей экскурсию по гимназии имени Е.М. Примакова. Они посетили в образовательном центре занятие по арабскому языку. Кравцов рассказал о деятельности центра, сообщил, что школьники в нем изучают арабский язык и культуру. В числе задач – обучение учащихся из ОАЭ естественно-научным предметам, а реализация программ олимпиадной подготовки.
Губернатор отметил, что Подмосковье связывает с арабскими странами давнее сотрудничество, в том числе в образовании.
«Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу – филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, выдающая аттестат российского образца. Сейчас там учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который недавно открывали президенты наших государств, – ещё один шаг в развитии партнёрства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками. Педагоги центра с коллегами из ОАЭ уже приступили к созданию учебника арабского языка для ребят, которые хотят учить его в России», – рассказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Министр добавил, что образовательный центр организовал первую межрегиональную олимпиаду среди школьников по арабскому языку. Сегодня в ней приняли участие около 7 тыс. представителей 35 российских регионов.
Кравцов рассказал о системе образования в России. Он остановился на вопросах формирования духовно-нравственных ценностей, организации детского отдыха, внеурочной работы. Он подчеркнул, что ведомство готово делиться с эмиратской стороной всеми наработками.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В гимназии гостям показали кампус для учителей, работающих в образовательном центре, современную инфраструктуру, необходимую для качественного обучения.
Директор Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин рассказал о механизмах формирования единого исторического пространства и организации мультимедийных исторических выставок.
Исполняющий обязанности директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Александр Молотков информировал гостей о цифровизации в системе образования.
А директор гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе рассказала о подготовке школьников к международным олимпиадам.
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