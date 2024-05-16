Депутат Лантратова предложила увеличить штрафы за оскорбление педагогов

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой увеличить размер штрафов за оскорбление педагогов.
В частности, она предложила дополнить КоАП статьёй «Оскорбление педагогического работника». По её словам, правомерно установить ответственность за оскорбление педагога в виде штрафа для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Соответствующее обращение она направила на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.
А в Москве по итогам работы школьников и студентов колледжей с архивами в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» открыли онлайн-доступ к уникальным документам.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявлял, что на учителей в школах оказывается огромное давление как со стороны руководителей, так и со стороны учеников и их родителей.
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«Важно, что каждый случай такого правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан, принятие же новой нормы КоАП России не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.
Соответствующее обращение она направила на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.
А в Москве по итогам работы школьников и студентов колледжей с архивами в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» открыли онлайн-доступ к уникальным документам.
«В Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые школьники и студенты колледжей помогли признать уникальными. Это личные дела знаменитых деятелей науки Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Федора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей», – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявлял, что на учителей в школах оказывается огромное давление как со стороны руководителей, так и со стороны учеников и их родителей.
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Мелисса Тимофеева