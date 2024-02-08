В Красногорске открыт уникальный авиамодельный клуб при школе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
«Заехал в школьный авиаклуб, чтобы ознакомиться с нынешними достижениями его воспитанников, а также обновленной материально-технической базой, которая сегодня позволяет в полной мере развивать таланты и практические навыки ребят. Разработка и конструирование авиамоделей, обучение пилотированию дронов и беспилотников – все это результат инженерной мысли, мастерства наставничества и следования современным трендам, что прививают интерес к науке и техники у подрастающего поколения», — поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
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