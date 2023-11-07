Психолог Оболонский заявил о буллинге учителей в школах

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Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявил, что на учителей в школах оказывается огромное давление как со стороны руководителей, так и со стороны учеников и их родителей.
«Давление на учителей со стороны учеников и их родителей обостряются в преддверии ОГЭ и ЕГЭ. У родителей и школьников растёт стресс на тему успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз. Не будем игнорировать выгорание в учительской среде – у них большие нагрузки, особенно это было заметно в период пандемии», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Оболонский.
Он добавил, что нередки случае и обратной стороны, когда учителя давят на учеников, что также является следствием психологической перегрузки и приводит к тому, что педагог вымещает весь негатив на детях, что также неправильно.
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