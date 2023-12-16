Депутат Луговой раскрыл причину бегства Чубайса из России

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Депутат Государственной думы Андрей Луговой, комментируя вопрос экономического обозревателя «Первого русского» Юрия Пронько о бегстве экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, заявил, что тот сбежал из-за неразберихи на фоне начавшейся специальной военной операции. Об этом сообщает Царьград.
«Мои размышления очень простые. Конечно, Чубайс, когда увидел, что произошло, когда началась СВО, он, конечно, извините, офигел. Это первое. И испугался. Это второе», — приводит слова эксперта Царьград.
По мнению Лугового, в тот период уже начинались оперативные мероприятия, которые связаны с его деятельностью в «Роснано». Но при этом мала вероятность того, что за ним следили. Эксперт считает, что история с Чубайсом и его перемещениями является банальной.
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