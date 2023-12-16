Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что после проведенного голосования руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Владимира Путина.
Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.
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Екатерина Коршунова