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Захарова отреагировала на запрет Болгарией интервью с российским послом

Захарова возмутилась запретом показывать в Болгарии интервью посла Митрофановой
16 декабря 2023, 17:40
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в телеграм-канале запрет Болгарией трансляции интервью с послом РФ в этой стране поинтересовалась, можно ли дышать в Болгарии.
При этом в ведомстве подчеркнули, что данный запрет вызывает «исключительно недоумение и разочарование».

Напомним, программный совет Болгарского национального радио принял решение снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Оно должно было быть представлено в субботу в программе «Политически некорректно».


По мнению автора и ведущего программы Петра Волгина, Митрофанова во время интервью говорила на тему свободы слова, о судьбе памятника Советской армии, перспективах двухсторонних отношений, ситуации на Украине.

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#запрет
#интервью
#мид рф
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В Болгарии радио сняло с эфира интервью с российским послом
16 декабря 2023, 17:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Интервью должны были представить в программе «Политически некорректно».
ТАСС пишет, что программный совет Болгарского национального радио принял решение снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Оно должно было быть представлено в субботу в программе «Политически некорректно». 

«Программный совет БНР большинством голосов решил снять с эфира интервью посла Митрофановой, перед этим с требованием не давать интервью в эфир выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины. Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», - сообщил в эфире автор и ведущий программы Петр Волгин.
По его словам, это «акт политической цензуры». По словам Волгина, Митрофанова во время интервью говорила на тему свободы слова, о судьбе памятника Советской армии, перспективах двухсторонних отношений, ситуации на Украине. 

Ранее сообщалось, что ликвидированная в Польше комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств крушения самолета экс-президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, фальсифицировала доклады экспертов.

Об этом сообщил  журналистам глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец, информирует Polskie Radio.

Комментируя решение Минобороны Польши, Грабец обвинил в подлоге экспертизы американских и специалистов из Европы об авиакатастрофе.

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#болгария
#радио
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Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
16 декабря 2023, 15:18

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что после проведенного голосования руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Владимира Путина. 

Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#россия
#владимир путин
#президент
#сергей миронов
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Зеленский рассказал, что ему важнее западного финансирования
FT: Зеленский заявил, что начало переговоров о членстве в ЕС важнее помощи
16 декабря 2023, 14:23

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам Евросоюза, что для него в приоритете начало переговоров о членстве Украины в блоке, чем дополнительное финансирование. Об этом сообщает Financial Times.
По данным агентства Bloomberg, украинский лидер также заявил о необходимом для Украины сигнале, о том, что Европа ее не бросает. При этом неназванный представитель Европейского союза подчеркнул, что у Киева осталась ликвидность только на первый месяц следующего года, после чего у Украины начнутся финансовые трудности.

Он также добавил, что киевский режим имеет право на беспокойство.

Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева. 

Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

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#джо украина
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Писториус неожиданно высказался о России и Европе
Reuters: Писториус призвал к перевооружению армий ЕС на фоне растущих угроз
16 декабря 2023, 12:24

Фото: iStock/Allexxandar

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся «военных угроз». Об том сообщает агентство Reuters.
По словам Писториуса, в запасе у Европейского союза осталось пять-восемь лет для того, чтобы «наверстать упущенное» в различных сферах: от оружия до общества. Глава минобороны Германии отметил, что РФ серьезно увеличила производство вооружения для обеспечения своих военных сил в условиях украинского конфликта.

Без приведения каких-либо доказательств Писториус сообщил, что Россия угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии. Он также добавил, что Европа может столкнуться с новыми вызовами в военной отрасли.

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#россия
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#рф
#фрг
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В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
Васильев: непубличная часть встречи фракций с Путиным длилась до двух часов ночи
16 декабря 2023, 12:04

Фото: сайт Кремля

Лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев заявил, что непубличная часть встречи лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу длилась долго. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Васильева, он покинул встречу в два часа ночи.

Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#пост
#сергей миронов
#рф
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Стало известно о возможном выдвижении Путина на выборы как самовыдвиженца
Миронов: Путин объявит, что идет на выборы президента как самовыдвиженец
16 декабря 2023, 11:54

Фото: сайт Кремля

Председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщает РИА Новости.
Миронов отметил, что объявление российского лидера по вопросу выборов произойдет во время собрания оргкомитета. По словам председателя думской фракции, «Справедливая Россия» и Народный фронт будут заниматься сбором подписей за выдвижение главы государства.

Ранее Путин сообщил, что предвыборная кампания в России будет проводиться на конкурентной основе, а также в полном соответствии с российскими законами, любое вмешательство извне будет жёстко пресекаться.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#пост
#лидер
#рф
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Шаг Зеленского в США поставил Украину на грань, пишут СМИ
Foreign Policy: визит Зеленского в США ухудшил ситуацию для Украины
16 декабря 2023, 10:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева. Об этом сообщает Foreign Policy.
Авторы материала сообщают, что республиканцы не намерены продолжать финансировать Украину в разгар кризиса на границе. При этом визит украинского лидера только усугубил существующее положение.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно указывала высокопоставленным чиновникам Украины завершить контакты с республиканцами в конгрессе, с целью избежания политического давления в дальнейшем.

Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

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#сша
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#заявление
#всу
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США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ
CNN: США отчитали Израиль за 30 атак по позициям ливанской армии с 7 октября
16 декабря 2023, 10:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что за период с 7 октября Израиль более 34 раз нанес удары по позициям Вооруженных Сил Ливана. По информации одного из высокопоставленных американских чиновников, в США считают, что истинная цель некоторых из этих атак заключалась в объектах шиитского движения «Хезболлах».

Сообщается, что администрация американского лидера посчитала такие удары со стороны Израиля неприемлемыми.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#израиль
#армия
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В Польше фальсифицировали экспертизы по авиакатастрофе под Смоленском
Офис Туска: экспертиза по смоленской авиакатастрофе была фальсифицирована
16 декабря 2023, 08:35

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Ликвидированная в Польше комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств крушения самолета экс-президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, фальсифицировала доклады экспертов.
Об этом рассказал журналистам глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец, информирует Polskie Radio.

Комментируя решение Минобороны Польши, Грабец обвинил в подлоге экспертизы американских и специалистов из Европы об авиакатастрофе.

«Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства», —говорит Грабец. 
Чиновник также считает неэффективным выделение средств на работу комиссии.

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#польша
#политика
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