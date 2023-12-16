Захарова отреагировала на запрет Болгарией интервью с российским послом

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в телеграм-канале запрет Болгарией трансляции интервью с послом РФ в этой стране поинтересовалась, можно ли дышать в Болгарии.
При этом в ведомстве подчеркнули, что данный запрет вызывает «исключительно недоумение и разочарование».
Напомним, программный совет Болгарского национального радио принял решение снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Оно должно было быть представлено в субботу в программе «Политически некорректно».
По мнению автора и ведущего программы Петра Волгина, Митрофанова во время интервью говорила на тему свободы слова, о судьбе памятника Советской армии, перспективах двухсторонних отношений, ситуации на Украине.
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Напомним, программный совет Болгарского национального радио принял решение снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Оно должно было быть представлено в субботу в программе «Политически некорректно».
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