Депутат Матвейчев объяснил необходимость закона о запрете рекламы у иноагентов

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Член комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Олег Матвейчев заявил о том, что закон о запрете рекламы у иноагентов был необходим.
«Законопроект абсолютно прозрачен и возник как требование нашей общественности. Вопрос был такой: как можно людям, которые хают наше государство, армию, народ, занимаются русофобской политикой, спокойно зарабатывать деньги в России?» — поделился в беседе с RT Матвейчев.
Парламентарий добавил, что такие меры ставят определённые границы для тех, кто наживается на русофобии.
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