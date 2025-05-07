Депутат Милонов рассказал, как можно сократить количество разводов

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Поступило предложение, как снизить число разводов. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что следует увеличить время на раздумье, которое предоставляется супругам при решении разойтись.
«Надо увеличить количество дней на раздумье, которое обычно дается перед разводом, где-то подключить и психологов. Особенно если видно, что ситуация не такая трагичная», – рассказал Милонов «Татар-информу».Депутат также отметил необходимость популяризации семейных традиций. По мнению Милонова, это поспособствует уменьшению разводов в стране.
По данным Росстата, в первой половине 2024 года в России было зарегистрировано 318 тысяч разводов на 360 тысяч заключенных браков.
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