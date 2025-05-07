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Депутат Милонов рассказал, как можно сократить количество разводов

Милонов предложил увеличить разводящимся супругам время на раздумье
Фото: iStock/Patrick Schumacher

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Поступило предложение, как снизить число разводов. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что следует увеличить время на раздумье, которое предоставляется супругам при решении разойтись.

«Надо увеличить количество дней на раздумье, которое обычно дается перед разводом, где-то подключить и психологов. Особенно если видно, что ситуация не такая трагичная», – рассказал Милонов «Татар-информу».
Депутат также отметил необходимость популяризации семейных традиций. По мнению Милонова, это поспособствует уменьшению разводов в стране.
По данным Росстата, в первой половине 2024 года в России было зарегистрировано 318 тысяч разводов на 360 тысяч заключенных браков.

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Марков день 8 мая: почему не стоит давать советы, скупиться и на какое растение стоит обратить внимание, народные приметы
07 мая 2025, 17:29

Фото: iStock/ mdesigner125

В народном календаре 7 мая — день памяти святого Марка, которого также называют Марком Ключником. В старину люди верили, что именно он открывает землю для тепла, воды и будущего урожая. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ sedmak

День Марка Ключника имеет свои корни в православной традиции и связан с памятью святого Марка, который внёс значительный вклад в распространение христианства. Святой Марк был племянником апостола Варнавы и учеником апостола Петра. Он основал Церковь в Египте и был первым епископом в Александрии, где положил начало христианскому училищу.

Согласно преданиям, святой Марк путешествовал с проповедью Евангелия в различных регионах, включая Ливию, Нектополь и внутренние области Африки. Он также посетил апостола Павла в Риме. Существует предание, что именно в Риме апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников.

Святой Марк укреплял верующих в Александрии, противодействуя язычникам. Его деятельность вызвала ненависть у некоторых представителей языческого населения, что привело к трагическому концу его жизни. Согласно древним церковным писателям, святой Марк был избит, протащен по улицам города и брошен в темницу, где и скончался.

Приметы дня


Фото: iStock/ Rachel Bennett
  • Ясная погода в Марков день — к жаркому лету.
  • Коли на яблоне до Маркова дня цветки не показались — плодов не жди.
  • Если в мае выпадет три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных.
  • Кукует кукушка днем 8 мая — до конца месяца будет хорошая погода.

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Что можно делать в Марков день



В этот день принято посещать богослужения в храме и обращаться к святому Марку с молитвой. Апостол помогает верующим в учёбе и творческой деятельности, избавлении от искушений, исцелении телесных и духовных немощей. Кроме того, молитвы святому Марку читают перед тем, как приступить к важным начинаниям, с целью получить благословение и поддержку в их осуществлении.

Наши предки считали, что Марк Ключник может отпирать небеса и проливать дождь на землю. Святого считали помощником огородников и в его день всегда работали на земле, пахали, сажали и приводили в порядок земельные участки.

Согласно поверьям, в Марков день крапива имеет чудодейственные свойства. Отвары из растения обладали целительным эффектом, а веточка крапивы на одежде не только убережет от сглаза, но и снимет порчу.

Что нельзя делать в этот день


В Марков день запрещено было бездельничать, но и заниматься уборкой в доме также не разрешалось. В противном случае семью ждали финансовые трудности и болезни.

В этот день скупость может обернуться нищетой. Чем больше отдаешь на Марка, тем больше вернется.

Не стоит 8 мая вмешиваться в чужие дела и давать советы. Собственная судьба запутается и пойдёт наперекосяк.

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Мэрия Кемерова следит за уборкой мусора в городе
Из-за халатной работы оператора мэрия контролирует уборку мусора в Кемерове
07 мая 2025, 17:12

Фото: iStock/Nadya So

Глава города Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что после многочисленных жалоб жителей на работу регионального оператора «Чистый город» администрация проверяет качество уборки в районах.
«По поручению губернатора мы делаем объезды города и анализируем кратность и чистоту вывоза контейнеров», — цитирует слова Анисимова издание «Сiбдепо».
По его словам, для стабилизации ситуации мэрия анонсировала для горожан прямые линии с руководителями оператора, кроме того, муниципалитет будет вынужден принимать жёсткие меры в отношении компании.

Также известно, что на работу «Чистого города» жалуется жители других городов Кузбасса.

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#жалобы
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«Поживем как в Париже»: Симоньян прокомментировала проблемы с интернетом в Москве
Симоньян отреагировала на проблемы с интернетом фразой «поживем как в Париже»
07 мая 2025, 17:02

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала проблемы с интернетом в Москве. Она призвала россиян не переживать.
«По поводу того, что в центре Москвы на праздники закрыто несколько магазинов/ресторанов, сбоит интернет, нельзя заказать сырники и такси. Ничего страшного, сограждане. Поживем пару дней как в Париже!» — написала главред RT.

На сегодняшний день в некоторых российских регионах происходят перебои с мобильным интернетом. Проблемы со связью объясняются обеспечением мер безопасности на праздничных мероприятиях.

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#интернет
#праздники
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#россия
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Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино»
07 мая 2025, 16:48

Оливер Стоун (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Американский режиссёр Оливер Стоун посетил кинозавод «Москино», где ему провели экскурсию.
Как пишет ТАСС, режиссёра встретил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Стоуну показали павильоны с современным оборудованием, в том числе площадку для инноваций в сфере кино и анимации. Также американский режиссёр посмотрел отрывки из российских фильмов, которые были сняты в павильонах «Москино».
«Здесь как в космическом городе. Новые технологии просто невероятны. Я бы с удовольствием здесь поснимал. Может быть, вы сможете это организовать», — поделился своими впечатлениями Оливер Стоун.
По словам Фурсина, американский режиссёр хотел бы снять фильм на историческую тематику в Москве.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился ввести 100% пошлины на иностранную кинопродукцию из-за угрозы нацбезопасности.

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Экономист раскрыл, когда цена на картофель начнет снижаться
Экономист Холод: Картофель начнет дешеветь к середине лета
07 мая 2025, 16:44

Фото: iStock/Minerva Studio

Доктор экономических наук и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод отметил, что правительство уже предпринимало шаги для стабилизации картофельного рынка, в частности, полностью открыло импорт. Однако, по его словам, вводить прямой контроль за ценами на картофель сейчас уже поздно, поскольку рост цен стал объективным явлением, вызванным сезонными факторами.
Что касается причин подорожания картофеля, Холод объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей, что текущий рост цен, который наблюдается быстрее, чем на другие продукты, обусловлен множеством факторов. По его словам, в прошлом году был зафиксирован недород во всех секторах. На массовый рынок поступает продукция только из организованного сектора — сельхозпредприятий. В 2024 году они произвели 7,15 миллиона тонн картофеля, что на 12% меньше по сравнению с 8,5 миллиона тонн в 2023 году.

В неорганизованном секторе, где производится примерно такое же количество картофеля, также наблюдалось снижение урожая. В итоге, по различным оценкам, в прошлом году было произведено около 17 миллионов тонн картофеля, что вполне удовлетворяет внутренние потребности России, так как среднее потребление составляет около 12,5 миллиона тонн в год на душу населения.

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